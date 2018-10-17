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В «ДНР»: В Макеевке будут испытывать взрывчатку
В неподконтрольной украинским властям Макеевке будут проводиться испытания взрывчатки. Об этом сообщает пресс-служба «администрации» города.
«С 17 по 19 октября и с 22 по 26 октября с 9:00 до 15:00 на территории МакНИИ (Макеевского научно-исследовательского института по безопасности работ в горной промышленности – прим. ред.) будут проводиться испытания промышленного взрывчатого вещества», – говорится в сообщении.
Испытания взрывчатки, как уверяют в «ДНР», планируются «для допуска к применению на угольных шахтах».
Напомним, что перед войной на Донбассе работало около 250 шахт, с началом военных действий осталось 150, из них 70% – в «ДНР и ЛНР».
Как сообщалось ранее, в 2016 году «совет министров ДНР» принял решение о закрытии (реструктуризации и консервации) 22 шахт. По состоянию на 1 июля 2017 года на закрытие передано 18 нерентабельных угольных предприятий. Тогда же были закрыты и затоплены шахты «Полтавская» и «Енакиевская» (ранее угольные предприятия входили в ГП «Орджоникидзеуголь», г. Енакиево), работавшая в режиме водоотлива шахта № 21 (пос. Ханжонково, объединение «Макеевуголь»). Продолжили закрывать и осенью – шахта «Северная» (объединение «Макеевуголь»), на очереди была шахта «Донбасс», в объединении «Торезантрацит» планировали оставить только 3 шахты. В апреле 2018 года полностью остановлена откачка воды на шахте «Юнком» (г. Бунге под Енакиево).
Источник: https://dnews.dn.ua
Теги: Донбасс, Макеевка, взрывчатка, испытание, ДНР
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