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Донецк активно готовят к "выборам" главаря "ДНР": Кремль уже прислал все необходимое

20.10.2018 23:50
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Донецк активно готовят к "выборам" главаря "ДНР": Кремль уже прислал все необходимое

Оккупированному Донецку представили бюллетени, которыми он "изберет" главарем "ДНР" любимчика Кремля Дениса Пушилина.

Дончане обозлены и уже на грани взрыва, передает "Диалог.UA". Кремль серьезно намерен устроить новые "выборы" на оккупированном Донбассе. "Избирать" будут главаря "ДНР", а также "депутатов" в так называемый "народный совет" уже 11 ноября. Сепаратистский ресурс Inside Donetsk обнародовал бюллетени на предстоящие "выборы", которые якобы имеют аж "несколько степеней защиты". Они весьма примитивны - Кремль явно не "заморачивался".



Важно отметить, что предстоящие "выборы" не вызывают у жителей оккупированного Донбасса теплых чувств, даже у поклонников "русского мира". Дело в том, что главный кремлевский кандидат Денис Пушилин, победу которого РФ обеспечит со стопроцентной вероятностью, пользуется не самой хорошей репутацией. Некоторые террористы даже угрожают силой сорвать "избрание" главаря "республики".

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Россия, Донбасс, выборы, бюллетень, ДНР
 
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