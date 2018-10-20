Донецк активно готовят к "выборам" главаря "ДНР": Кремль уже прислал все необходимое

20.10.2018 23:50

Оккупированному Донецку представили бюллетени, которыми он "изберет" главарем "ДНР" любимчика Кремля Дениса Пушилина.

Дончане обозлены и уже на грани взрыва, передает "Диалог.UA". Кремль серьезно намерен устроить новые "выборы" на оккупированном Донбассе. "Избирать" будут главаря "ДНР", а также "депутатов" в так называемый "народный совет" уже 11 ноября. Сепаратистский ресурс Inside Donetsk обнародовал бюллетени на предстоящие "выборы", которые якобы имеют аж "несколько степеней защиты". Они весьма примитивны - Кремль явно не "заморачивался".





Важно отметить, что предстоящие "выборы" не вызывают у жителей оккупированного Донбасса теплых чувств, даже у поклонников "русского мира". Дело в том, что главный кремлевский кандидат Денис Пушилин, победу которого РФ обеспечит со стопроцентной вероятностью, пользуется не самой хорошей репутацией. Некоторые террористы даже угрожают силой сорвать "избрание" главаря "республики".



Источник: www.dialog.ua