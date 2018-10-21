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За нас уже все решили: В «Л-ДНР» показали, как будут выглядеть «избирательные бюллетени» (Фото)
21.10.2018 15:20
В «Л-ДНР» утвердили «форму бюллетеней на выборах главы и депутатов». Об этом сообщается в местных изданиях.
В «ЛНР» утверждают, что они «будут изготовлены с использованием нескольких степеней защиты». Текст «избирательных бюллетеней» будет напечатан на русском и украинском языках.
В «ДНР» также «бюллетени» будут содержать несколько степеней защиты, но будут печататься только на русском языке. «Бюллетени» на «выборы главы ДНР» и на «выборы» в «НС ДНР» будут отличаться по цвету и иметь уникальный номер. На каждом листе будут разъяснения, как именно их заполнять.
Пользователи в социальных сетях комментируют.
- Людмила: «Не пойду...»;
- Петр: «Всех вычеркну»;
- Георгий: «И что получается? Людям дается право сказать только да. В таком случае, чтобы голос не засчитали, бюллетень надо перечеркнуть»;
- Конан: «Голоса на выборах ничего не решат. Пойдут люди или испортят бюллетени – все равно будет так, как надо верхушке. И никак иначе. На за нас все уже решено»;
- Никита: «А выбирать то что, а? Театр абсурда, а не выборы…»;
- Артур: «Уже все там решили. Уже все знают кто будет новым главой»;
- Петр: «Это такие же выборы, как референдум в Крыму )))»;
- Андрей: «Чего только на русском? Что за бред? Козлы»;
- Кристина: «Не пойду»;
- Владимир: «Если бы выборы хоть что-то решали, нас бы туда не позвали....».
Теги: Донбасс, выборы, ДНР, ЛНР
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