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В супермаркетах Донецка записывают номера купюр 1000 и 5000 рублей. Люди озадачены
Жители временно оккупированного Донецка озадачены тем, что в супермаркетах города кассиры записывают в специальные тетради номера и серии купюр достоинством 1000 и 5000 рублей.
Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:
Жители временно оккупированного Донецка сообщают, что в «республиканских» супермаркетах, при расчете за покупки, кассиры записывают в специальные тетради номера и серии купюр достоинством 1000 и 5000 рублей. Кроме того, купюры 5000 зачем-то уносят в подсобное помещение и только потом выдают сдачу. Дончане озадачены и подозревают, что возможно наличие большого количества фальшивых купюр.
Вот что они пишут в соцсетях:
«Р.s. в АТБ, в смысле «первом республиканском, очередной виток паранойи. Кассиры тщательно записывают в тетрадочку все тысячные купюры — номер-серия, время получения. И на вопрос „зачем?“ еще и гордо заявляют, мол пока вы тут стоите, вас уже 4 камеры зафиксировало»,
«Уточняю: „так и записывать в тетрадь зачем?“ — »так много фальшивок!". Логики я так и поняла»,
«С тысячами не замечала, вот пятерки записуют постоянно, выносят в подсобку и потом выходят дают сдачу. Наверное проверяют их там как то»,
«Шо за х… ня?.. акція до виборів?.. бгг… щітають нетрудові доходи?.. чи шо?.. на лохондонії не помічав такого..».
Теги: Донецк, Донбасс, деньги, супермаркет, кассир, фальшивка, соцсети
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