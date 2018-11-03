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На Донетчине более 12 тысяч домов требуют восстановления после боевых действий
Одной из самых актуальных проблем Донецкой области остается восстановление поврежденных во время боевых действий домов местных жителей. Об этом заявил заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз на встрече с делегацией Немецкого Бундестага, сообщает пресс-служба ОГА.
Так, во время встречи стороны обсудили военно-политическую ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил; гуманитарную ситуацию в регионе и потребности в гуманитарной помощи, а также положение временно перемещенных лиц и их основные потребности в настоящее время.
Заместитель председателя Донецкой облгосадминистрации Игорь Стокоз рассказал, что с начала проведения антитеррористической операции в Донецкой области на территориях подконтрольных украинской власти разрушено/повреждено 12 564 жилых дома всех форм собственности.
«Одной из самых актуальных проблем на сегодняшний день является восстановление поврежденного/разрушенного во время проведения антитеррористической операции жилого фонда с целью обеспечения безопасного и комфортного проживания жителей», - подчеркнул он.
Кроме того, Игорь Стокоз поблагодарил немецкую сторону за поддержку Украины в противостоянии агрессии России и подчеркнул, что в результате ведения боевых действий остаются обесточенными 3 населенных пункта, которые находятся на линии соприкосновения: с. Пески, с. Опытное в Ясиноватском районе и Широкино в Волновахском районе.
Чтобы восстановить электроснабжение необходимо обеспечить обследование, разминировать прилегающие к поврежденному энергетическому оборудованию территории и создать «зеленые коридоры» для выполнения ремонтно-восстановительных работ.
Источник : https://mrpl.city
Теги: Донбасс, восстановление, боевые действия, Донетчина
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