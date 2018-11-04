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Россия депортирует в Украину снайпера донецких боевиков
Кто там "своих не бросает"?
В Нижнем Новгороде суд принял решение о депортации из России в Украину одессита Максима Шадрова, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне российских боевиков.
Об этом в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, сообщает УНИАН.
В Нижнем Новгороде суд принял решение о депортации из России в Украину одессита Максима Шадрова, который принимал участие в боевых действиях на Донбассе на стороне российских боевиков.
Об этом в Facebook написал офицер ВСУ Анатолий Штефан Штирлиц, сообщает УНИАН.
"Ждем с нетерпением и "радушием" в Одессе. Террорист Максим Шадров, коренной одессит участвовал в боевых действиях на Донбассе в составе НВФ "Русь" в должности снайпера. По решению суда Нижнего-Новгорода, депортируется в Украину. Добро пожаловать, Максим" , - говорится в сообщении.
Согласно информации на сайте "Миротворец", с 2014 года Шадров воевал в оккупированной Донецкой области в составе бандформировании "Соколиная сотня". Одессит был снайпером с позывным "Макс Одесса". Родился Шадров 28 июня 1978 в Нижегородской области России. В 2001 году окончил Национальный университет "Одесская юридическая академия".
Источник : https://from
Теги: Россия, Донбасс, депортация, снайпер
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