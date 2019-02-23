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Почему из России депортируют защитников “русского мира”?
В 2014 году одним из главных мотивов популяризации сепаратистских настроений был лозунг “Донбасс – это Россия”. Людям внушали, что если они выступят против Украины, то Россия защитит их, обеспечит всем. Наслушавшись этих сказок, многие шли в ополчение, даже не предполагая, что все сложится иначе. Спустя время такие люди понимали, что жизнь в “республиках” все никак не налаживается, признания независимости нет не только со стороны западных стран, но даже и от Кремля.
Поняв, что от местной власти ничего хорошего ждать не приходится, эти люди вспоминали заложенные ранее постулаты о том, что Россия защитит, и отправлялись к ней, под защиту. В памяти крепко засели высокопарные фразы о защите “русского мира”, о героизме всех, кто встал на борьбу с фашизмом. Поэтому была надежда, что если уж Россия-матушка не может защитить всех жителей Донбасса, то по крайней мере для “защитников земли русской” местечко потеплее найдется. И Россия таки отправляла вчерашних ополченцев в теплое местечко – в Украину. Да, туда, где их ждет ответственность за содеянное.
Сложившаяся ситуация вызвала немалый переполох в рядах ополченцев, которые были уверены, что они при любом раскладе смогут сбежать от ответственности в Россию. И тут на первый план вышли разного рода и калибра мошенники, которые решили на этом сделать бизнес. Наиболее известным из них является Александр Бородай и его “Союз добровольцев Донбасса”. Бородай “помогает” тем, кому грозит депортация, договариваться с российскими властями о продлении сроков пребывания на территории РФ. Причем схема построена так, что человека проводят через суды, озвучивают решения о депортации, параллельно нагнетая панику в медиасфере о том, что в Киеве депортируемого не просто посадят за решетку, а непременно уничтожат. В итоге, люди перед страхом смерти готовы отдать что угодно, лишь бы избежать депортации. И тут уже входит в игру Бородай, организовывая повторные слушания, на которых понятное дело принимается решение оставить человека в РФ.
Одним из последних примеров такого расклада стала история с угрозой депортации снайпера из “ДНР” Максима Шадрова, которого, можно сказать, в последний момент сняли с поезда в Украину. Были и те, кто не смог или не захотел платить взятку. Так, к примеру, Елену Бойко из России все же выдворили. Что интересно, многие задаются вопросом, почему же людей из России не депортируют в Донецк и Луганск? РФ не признает “республики”, а значит, чисто формально людей могли бы отправлять именно туда. Ответ на это простой: если депортировать в Донецк и Луганск, то бизнес-схема работать не будет. Иных рациональных объяснений для таких решений нет.
Поэтому жители Донбасса уже понимают, что пойдя в ряды вооруженных формирований “республик”, они оставляют себя без будущего.
Источник: news.dn.ua
Теги: Россия, Донбасс, депортация, ополченцы, ДНР, ЛНР, Бородай
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