Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

На обустройство ледового катка в Мариуполе планируют потратить около 3 миллионов гривен

06.11.2018 21:03
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
На обустройство ледового катка в Мариуполе планируют потратить около 3 миллионов гривен

На установку и обслуживание ледового катка на площади Свободы в этом году планируется потратить около 3 млн грн.
Об этом на запрос 0629 сообщили в Управлении молодежи и спорта.
"Ледовый каток начнет свою работу в первых числах декабря текущего года. С 1 ноября 2018 года уже проводятся работы по установке данного объекта. Точная дата открытия будет определена позже", - сказано в сообщении.
Отмечается, что в этом году, как и в прошлом, билеты на каток будут платными, но доступными по цене для всех желающих. При этом стоимость входного билета пока не определена.
"Мариупольский горсовет не преследует цель заработать деньги на данном бъекте, а наоборот, стремится подарить радость и разнообразить досуг жителей и гостей города", - отметили в Управлении молодежи и спорта.
Отметим, что на данный момент рабочие уже установили холодильную машину и начали монтировать систему охлаждения. Проводятся работы по выравниванию площадки, на которую впоследствии нанесут ледовое покрытие.
Напомним, в Мариуполе ледовый каток будет работать уже третий сезон. В прошлом году городские власти приняли решение сделать его платным, чтобы «хоть как-то ограничить безгранично катающихся». Отметим, что каток под открытым небом пользуется огромной популярностью среди горожан. Чтобы покататься, мариупольцам приходится стоять в очереди.



Теги: Донбасс, Мариуполь, каток, миллионы
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
все новости Донбасса →
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх