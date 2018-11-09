Куда исчезли люди в Донецке: блогер проехал по улицам города и показал реальное видео о жизни в "ДНР"

09.11.2018 19:49

Серое, нищее и безрадостное существование с постоянным ощущением опасности и "веселые" праздники с непременными кокошниками и "казачьими забавами". Такова жизнь на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, передает "Диалог.UA".

На youtube-канале "Луганськ -це Україна" размещен сюжет, где показано видео, недавно сделанное одним из блогеров в оккупированном Донецке. Блогер в будний день, в 17 часов проехал на велосипеде по некогда самым людным и оживленным местам Донецка: по улицам возле железнодорожного вокзала, городских рынков, просто по улицам и площадям. Город как будто вымер.

Встретившихся людей и машин можно было пересчитать по пальцам. Таковы реалии оккупированного города. Но это – не приукрашенные реалии. А квази-реальность, которую создают оккупационные власти и подконтрольные им пропагандисты – бесконечные "праздники", "флешмобы", концерты вышедших в тираж российских артистов.





Но никакой "картинкой" невозможно приукрасить реальную жизнь людей на оккупированной Россией части Донбасса. В том же "процветающем" Донецке немало разрушенных домов, тысячи человек живут в постоянном страхе возобновления обстрелов. Для сотен тысяч даже продукты и товары первой необходимости – предметы роскоши.

А за пределами "столиц" квази-республик жизнь еще хуже, и туда пропагандисты заглядывают значительно реже, ведь создать "картинку" для росТВ немного сложнее. Пропагандисты преподносят оккупированные территории как такие, где безраздельно властвует "русский мир": во время "праздников" в культурной программе – только русские песни и танцы, а также различные "казачьи забавы".

Но все прекрасно понимают, что все это – фальшь и ложь. А правда в том, что жить простому человеку на оккупированной час Донбасса все сложнее и сложнее, все хуже и хуже. Ранее сообщалось о крупном пожаре в Донецке, пламя окончательно уничтожило знаковый объект города.



Источник: www.dialog.ua