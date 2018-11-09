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Куда исчезли люди в Донецке: блогер проехал по улицам города и показал реальное видео о жизни в "ДНР"
Серое, нищее и безрадостное существование с постоянным ощущением опасности и "веселые" праздники с непременными кокошниками и "казачьими забавами". Такова жизнь на оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, передает "Диалог.UA".
На youtube-канале "Луганськ -це Україна" размещен сюжет, где показано видео, недавно сделанное одним из блогеров в оккупированном Донецке. Блогер в будний день, в 17 часов проехал на велосипеде по некогда самым людным и оживленным местам Донецка: по улицам возле железнодорожного вокзала, городских рынков, просто по улицам и площадям. Город как будто вымер.
Встретившихся людей и машин можно было пересчитать по пальцам. Таковы реалии оккупированного города. Но это – не приукрашенные реалии. А квази-реальность, которую создают оккупационные власти и подконтрольные им пропагандисты – бесконечные "праздники", "флешмобы", концерты вышедших в тираж российских артистов.
Но никакой "картинкой" невозможно приукрасить реальную жизнь людей на оккупированной Россией части Донбасса. В том же "процветающем" Донецке немало разрушенных домов, тысячи человек живут в постоянном страхе возобновления обстрелов. Для сотен тысяч даже продукты и товары первой необходимости – предметы роскоши.
А за пределами "столиц" квази-республик жизнь еще хуже, и туда пропагандисты заглядывают значительно реже, ведь создать "картинку" для росТВ немного сложнее. Пропагандисты преподносят оккупированные территории как такие, где безраздельно властвует "русский мир": во время "праздников" в культурной программе – только русские песни и танцы, а также различные "казачьи забавы".
Но все прекрасно понимают, что все это – фальшь и ложь. А правда в том, что жить простому человеку на оккупированной час Донбасса все сложнее и сложнее, все хуже и хуже. Ранее сообщалось о крупном пожаре в Донецке, пламя окончательно уничтожило знаковый объект города.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, люди, оккупация, ДНР
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- «Что-то бахнуло и сирены завыли». В центре Донецка прогремел взрыв20:02
- Куда исчезли люди в Донецке: блогер проехал по улицам города и показал реальное видео о жизни в "ДНР"19:49
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- Горловка стала могильником для радиационных отходов, вывезенных из РФ 18:48
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- В СБУ сделали заявление по присоединению ОРДЛО к России14:48
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