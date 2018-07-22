«Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя

22.07.2018 07:52

Жители оккупированного Донецка в социальных сетях сообщают, что вчера с наступлением вечера в городе стали отчетливо слышны звуки боевых действий, передает donpress.com.

В комментариях люди пишут, что боевые действия идут на северо-западе, откуда слышны пулеметы и тяжелое вооружение:

«Киевский: с 21:23 по 21:30 кто слушал? это такой гром был? или все-таки одиночные реактивные… запустили раза три? Нет ни нервов, ни всего остального.»

«20.05 На СЗ война. Пулеметы и покрупнее Сейчас очень мощные бахи Похоже на +»

«На СЗ ДОНЕЦКА долбят и судя по звуку и вибрации не смотря на дальность, предполагаю, что проскакивают 152 мм. Наверное урны сколачивают для рехвэрэндума»

«20.05 На СЗ война. Пулеметы и покрупнее Сейчас очень мощные бахи. Похоже на +»

«20−02, 04 бабах два раза?!»