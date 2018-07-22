- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв10:22
- Очистил территорию: стало известно об успешной "работе" украинского снайпера по врагу на Донбассе09:58
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 июля09:28
- Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ в три населенных пункта09:19
- Имитация жизни: появился рассказ о печальных реалиях одного из городов на оккупированном Донбассе09:00
- Украинские военные на Донбассе 15 раз попали под обстрелы боевиков08:44
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя07:52
- На Донбассе ликвидирован Леший из Ростовской области: боевики признаются: был пациентом "палаты №6"07:42
- В Донецке замечена военная строительная техника боевиков «ДНР»07:31
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой07:21
«Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя
Жители оккупированного Донецка в социальных сетях сообщают, что вчера с наступлением вечера в городе стали отчетливо слышны звуки боевых действий, передает donpress.com.
В комментариях люди пишут, что боевые действия идут на северо-западе, откуда слышны пулеметы и тяжелое вооружение:
«Киевский: с 21:23 по 21:30 кто слушал? это такой гром был? или все-таки одиночные реактивные… запустили раза три? Нет ни нервов, ни всего остального.»
«20.05 На СЗ война. Пулеметы и покрупнее Сейчас очень мощные бахи Похоже на +»
«На СЗ ДОНЕЦКА долбят и судя по звуку и вибрации не смотря на дальность, предполагаю, что проскакивают 152 мм. Наверное урны сколачивают для рехвэрэндума»
«20.05 На СЗ война. Пулеметы и покрупнее Сейчас очень мощные бахи. Похоже на +»
«20−02, 04 бабах два раза?!»
Теги: Донецк, Донбасс, оккупация, взрывы, обстрелы, соцсети
- Имитация жизни: история "ДНР" глазами патриотки Украины из Донецка
- Донецк снова сотрясают взрывы, в центре слышны автоматные очереди
- Дончанка: "Терры били с оккупированных территорий и летело то в сторону ВСУ, то в разные районы города"
- Западная окраина Донецка обесточена после обстрела
- Пять домов пострадали на окраине Донецка из-за обстрела во тьме
- Донецк потрясли два страшных взрыва
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв10:22
- Очистил территорию: стало известно об успешной "работе" украинского снайпера по врагу на Донбассе09:58
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 июля09:28
- Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ в три населенных пункта09:19
- Имитация жизни: появился рассказ о печальных реалиях одного из городов на оккупированном Донбассе09:00
- Украинские военные на Донбассе 15 раз попали под обстрелы боевиков08:44
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя07:52
- На Донбассе ликвидирован Леший из Ростовской области: боевики признаются: был пациентом "палаты №6"07:42
- В Донецке замечена военная строительная техника боевиков «ДНР»07:31
- "Вручную. Под носом у врага", - пехота ООС устроила "сюрприз" оккупанту на передовой07:21
- Захарченко пустил в ход своего «Чебурашку»: в «ДНР» прогремел взрыв10:22
- Очистил территорию: стало известно об успешной "работе" украинского снайпера по врагу на Донбассе09:58
- Ситуация в пунктах пропуска утром 22 июля09:28
- Боевики не пропустили наблюдателей ОБСЕ в три населенных пункта09:19
- Имитация жизни: появился рассказ о печальных реалиях одного из городов на оккупированном Донбассе09:00
- Украинские военные на Донбассе 15 раз попали под обстрелы боевиков08:44
- В Украине начали серийное производство новых реактивных огнеметов08:32
- Вход закрыт: в сети поделились грустным фото популярного места отдыха в Севастополе08:20
- «Очень мощные бахи»: жители Донецка вздрагивают от звуков боя07:52
- На Донбассе ликвидирован Леший из Ростовской области: боевики признаются: был пациентом "палаты №6"07:42
- У победы есть несколько уровней: стало известно, как выгнать Россию с Донбасса21:03
- Что Путин предложил Трампу по Донбассу: несколько важных деталей17:34
- Доносы "народа Донбасса": средство решения вопроса15:13
- Не ломайте жизнь ребенку: 7 имен, которые сулят девочкам тяжелую судьбу14:34
- Гороскоп на 21 июля для всех знаков Зодиака12:55
- Лишение субсидий: Переселенцы в группе риска?10:42
- Путин окружил Украину с трех сторон: где самая главная опасность09:41
- Эти продукты не рекомендуется употреблять с алкоголем22:38
- Кому категорически нельзя становиться крестными родителями20:00
- Ученые рассказали о большой пользе аромата кофе18:45
- Главаря ОРЛО вызвали «на ковер» в Москву: названа причина
- Операция, запой или Седово? Жители «ДНР» «потеряли» Захарченко
- Если вы любите есть помидоры, то эта информация для вас
- "Москва – это Украина", - славящая Путина и террористов "Л/ДНР" Монтян жестко оскорбила украинцев. ВИДЕО
- Жителей Донбасса окружили змеи: что делать?
- Это дело Киева: Россия окончательно отказалась от территорий Донбасса
- Боевики «ДНР» на блокпосту под Горловкой издеваются над людьми
- Афонские старцы рассказали о судьбах Украины и России
- В Донецке распространяются смертельные заболевания
- Как изменились правила физической идентификации переселенцев?