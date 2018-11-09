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Оккупированный Донецк потряс мощный взрыв: "Было громко и страшно, сразу проснулись и вскочили", - подробности
Напуганные взрывом дончане рассказали в соцсетях, что взрыв хоть и был одиночным, но переполошил многих жителей города.
Взрыв прогремел в Донецке под утро 9 ноября, примерно в 04:00, передает "Диалог.UA". По словам некоторых очевидцев, это мог быть одиночный артиллерийский залп. Мощный звук был четко расслышан дончанами, проживающими в южной части города. "В 03:47 где-то шарахнуло из арты. Один раз. Громко и страшно. Сразу проснулась и вскочила"; "Затрещали окна"; "Как будто рядом что-то взорвалось", - пишут в соцсетях.
Оккупационные власти, как всегда, проигнорировали ночное ЧП в Донецке и на данный момент никаких официальных комментариев по произошедшему не дали. Ранее стало известно о "разгромном указе" Пушилина, который террористы "ДНР" готовят против Украины. Напомним, в Донецке рассказали, кто из боевиков и пособников оккупантов виноват в "медленной смерти" города.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, взрыв
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