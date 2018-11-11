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В ОРДО заявили о первых нарушениях на выборах
11.11.2018 13:14
На одном из избирательных участков в неподконтрольной Украине части Донецкой области были обнаружены агитационные материалы в день проведения выборов. Об этом заявила председатель местного «ЦИК» Ольга Позднякова.
По ее данным, в одной из участковых избирательных комиссий была обнаружена стопка агитационных плакатов.
«Данные плакаты были изъяты и опечатаны. А членами УИК составлен акт по данному факту. Возможность незаконного распространения агитационных материалов в день голосования была вовремя пресечена», — рассказала Позднякова.
Источник : https://donpress.com
Теги: Донбасс, выборы, нарушения, ОРДО
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