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Архив - Донецкая область

В ОРДО заявили о первых нарушениях на выборах

11.11.2018 13:14
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В ОРДО заявили о первых нарушениях на выборах

На одном из избирательных участков в неподконтрольной Украине части Донецкой области были обнаружены агитационные материалы в день проведения выборов. Об этом заявила председатель местного «ЦИК» Ольга Позднякова.

По ее данным, в одной из участковых избирательных комиссий была обнаружена стопка агитационных плакатов.

«Данные плакаты были изъяты и опечатаны. А членами УИК составлен акт по данному факту. Возможность незаконного распространения агитационных материалов в день голосования была вовремя пресечена», — рассказала Позднякова.

Источник : https://donpress.com  



Теги: Донбасс, выборы, нарушения, ОРДО
 
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