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В "ДНР" наживаются на стариках: нищим пенсионерам урезали пенсии за "накопленные долги по ЖКХ"
В "молодой республике" после "выборов" власти продолжают осуществлять новую губительную политику.
Так, один из пенсионеров террористической "ДНР" пожаловался на то, что ему выдали пенсию на 400 рублей меньше, чем положено.
Дедушка поинтересовался, по какой причине ему не доплатили положенную сумму, передает издание "Диалог.UA". Как оказалось, местные "власти" "откусили" от пенсии несчастного старика из-за "накопленных долгов по ЖКХ".
Пожилому мужчине "популярно" объяснили, что на постоянной основе будут высчитывать суммы задолженностей из пенсий, поскольку "имеют право". Также в соцсети показали фотографии с "избирательных участков" в "ЛНР", где оккупанты устроили "аттракцион невиданной щедрости" с дешевыми продуктами для пенсионеров.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донбасс, пенсионер, пенсия, ДНР
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- Боевики нещадно расстреляли дома мирных жителей Южного из оккупированной Горловки - кадры диких разрушений 10:45
- В зоне ООС ранены двое бойцов ВСУ. У противника серьезные потери10:30
- В Горловке боевики «ДНР» устроили проверку транспорта. Ищут «военнослужащего»09:15
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