Последние новости раздела
- В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук17:17
- В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют17:01
- В районе Желобка идут сильные бои16:43
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»16:05
- Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса15:36
- На Донбассе пенсионеров-ВПЛ заставляют страховаться от выезда на неподконтрольную территорию15:32
- Боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ разрешение из «министерства»14:46
- С оккупированных территорий в РФ вывозят «Груз 200»14:00
- Это не статус: Тука сравнил ВПЛ с беременными и высказался о «пенсионных туристах»13:44
- Боевики «ДНР» обстреляли КПВВ «Майорское» 13:26
В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук
17.11.2018 17:17
Сегодня ночью в Мариуполе в поселке Старый Крым случился пожар, в результате которого погибли пожилая женщина и подросток.
Об этом 0629 сообщили в Центральном отделении полиции в Донецкой области.
Пожар произошел в частном доме.
На место происшествия выехали бригады управления ГСЧС и обнаружили обгоревший труп 63-летней женщины и ее 13-летнего внука. По указанному адресу также выехала следственно-оперативная группа, бригада скорой помощи.
По предварительной информации, возгорание могло произойти в результате неисправной проводки или обогревателя. Обстоятельства происшествия выясняются.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч.2 ст. 270 (Нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности).
Теги: Донбасс, Мариуполь, пожар, бабушка, внук, погибли
Читайте также:
- В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук17:17
- В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют17:01
- В районе Желобка идут сильные бои16:43
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»16:05
- Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса15:36
- На Донбассе пенсионеров-ВПЛ заставляют страховаться от выезда на неподконтрольную территорию15:32
- Боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ разрешение из «министерства»14:46
- С оккупированных территорий в РФ вывозят «Груз 200»14:00
- Это не статус: Тука сравнил ВПЛ с беременными и высказался о «пенсионных туристах»13:44
- Боевики «ДНР» обстреляли КПВВ «Майорское» 13:26
- Настоящее испытание: синоптики дали тревожный прогноз19:17
- В Мариуполе в пожаре погибли бабушка и внук17:17
- В Макеевке закрывают очередное предприятие. Людей увольняют17:01
- В районе Желобка идут сильные бои16:43
- Эгоизм «хитровывернутых патриотов», или чего хотят «евробляхеры»16:26
- Ужасные километровые очереди. В соцсети показали фото с КПВВ «Еленовка»16:05
- Из гетто на свободу: в сети показали огромную очередь на выезд с оккупированного Донбасса15:36
- На Донбассе пенсионеров-ВПЛ заставляют страховаться от выезда на неподконтрольную территорию15:32
- Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу15:08
- Боевики «ДНР» требуют у наблюдателей СММ ОБСЕ разрешение из «министерства»14:46
- Эгоизм «хитровывернутых патриотов», или чего хотят «евробляхеры»16:26
- Что нужно сделать перед выходом из дома: 12 примет на удачу15:08
- Гороскоп на неделю с 19 по 25 ноября 2018 года13:10
- Ученые рассказали о неожиданной пользе ожирения 12:30
- Помощь другим полезна для здоровья22:16
- Медики подсказали, как защититься от инфекций дома21:34
- Как похудеть зимой: врачи назвали самую полезную диету19:46
- Как подготовиться к Новому году: совет астролога по одежде и сервировке стола17:20
- Что делать с мужем-детоненавистником16:00
- Ложные утверждения, известные с детства15:22
- Власти "ДНР" не выпускают людей из Донецка в Украину на блокпостах - люди напуганы, ситуация тревожная
- Ходаковский объяснил, как будет распределено «пустующее жилье» в ОРДО
- Вот что значит ″родиться под счастливой звездой″: в какой день месяца вы родились
- Его фильмы знают все: умер легендарный советский актер
- Включение Мариуполя и Краматорска в состав "ДНР": украинцы оригинально ответили на заявление Пушилина
- Из-за чего переселенцев в Мариуполе могут лишить пенсии
- Бой с мигренью: почему болит голова и что с этим делать
- «Десантники-бандеровцы, ненавидящие Донбасс»: «штурм» ВСУ вызвал панику среди боевиков «ДНР»
- Пушилин собрался с войной на Мариуполь, Краматорск и Славянск
- Пушилин сразу после "победы" издал скандальный "закон": указ "поставил на уши" всю "ДНР" – громкие подробности