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Во время ипытаний оружия в ОРДЛО сгорело авто начальника разведки — ГУР Минобороны
Командование Вооруженных сил РФ тайно поставляет на территорию Украины, временно контролируемую НВФ, образцы новейшего оружия, запрещенного международным правом. Такой информацией располагает Главное управление разведки Министерства обороны Украины, пишет ДонПресс.
По их данным, в начале октября текущего года с территории Российской Федерации на Донбасс были завезены «экспериментальные образцы зажигательных боеприпасов», которые применяют при помощи беспилотника.
Известно, что 17 ноября во время испытания боевых возможностей указанного оружия загорелся российский БПЛА. Пожаром было уничтожено дорогостоящее военное имущество и личное авто начальника разведки одного из соединений НВФ.
«Военнослужащих» разведподразделения, проводивших испытания, задержали и отправили под арест. Начальник разведки требует наказать их за халатность и возместить ему стоимость уничтоженного транспортного средства.
Теги: Донбасс, авто, оружие, разведка, испытания, ОРДЛО
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