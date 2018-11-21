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С Донбасского фронта пришли хорошие новости
За прошедшие сутки, 20 ноября, оккупанты Донбасса всего 6 раз открывали огонь по позициям украинских войск, сообщает avdeevka.city со ссылкой на данные пресс-центра Объединенных сил (ОС). Это – минимальное количество суточных обстрелов с начала месяца.
Во вторник под огнем были позиции ОС в районах населенных пунктов Крымское, Пески, Верхнеторецкое, Водяное и Лебединское. Российские оккупационные войска вели прицельный огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Кроме того, из минометов калибра 120 мм , враг дважды обстреливал позиции Объединенных сил вблизи Водяного, что на Приазовье.
В ходе боевых действий ни один военнослужащий Объединенных сил вчера не пострадал. По данным разведки, 20 ноября четверо боевиков российских оккупационных войск уничтожено и еще четверо - ранены.
С начала текущих суток противник огневой активности не проявлял.
Источник: http://avdeevka.city
Теги: Донбасс, война, ВСУ, обстрелы, Водяное, ООС
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