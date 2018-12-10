Эксперты бьют тревогу из-за ОРДЛО: "Мы теряем Луганск и Донецк"

10.12.2018 16:45

На оккупированном Донбассе царят упаднические настроения. Люди разочарованы, их мечты о лучшей жизни с РФ не сбылись.

Как заявил "Обозревателю" замдиректора Украинского института исследований экстремизма Богдан Петренко, в ближайшие годы Украина рискует навсегда "потерять" жителей ОРДЛО. Связь с ними может быть полностью разорвана, передает "Диалог.UA".

Эксперт добавляет, что в "ДНР" и "ЛНР" сильно разочарованы в России.

В свою очередь, есть и разочарование Украиной, так как пока нет каких-то определяющих сигналов ни с той, ни с другой стороны. Петренко подчеркивает, что Украинское государство начинает терять луганчан и дончан. "Возможно, еще пару лет, и произойдут необратимые процессы.

Произойдет откол этих людей, и мы больше не будем иметь информационной или другой возможности, чтобы вернуть не территории, а этих людей в Украину", – допускает эксперт. Напомним, в Луганске признались, что ездят в Украину, чтобы не забыть вкус нормальной и хорошей еды. Также сообщалось, как донецкие переселенцы после поездок на оккупированную территорию мечтают побыстрее вернуться снова в Украину.



Источник: www.dialog.ua