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На Донбассе боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

11.12.2018 12:02
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На Донбассе боевики обстреляли КПВВ "Марьинка"

На Донбассе пророссийские боевики обстреляли позиции пограничников из состава Объединенных сил у КПВВ "Марьинка".

Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ, передает segodnya.ua.

Огонь боевики открыли вчера, 10 декабря, около 21:35. Стреляли со стороны временно оккупированного населенного пункта Александровка. Российские наемники применили автоматические гранатометы и стрелковое оружие различного калибра

"В это время контрольно-пропускные операции были завершены и в зоне поражения гражданских лиц не было, военнослужащие находились в укрытиях. Огонь не открывался.

К счастью, пострадавших нет", – рассказали в Госпогранслужбе и отметили, что подразделения ООС продолжают круглосуточно обеспечивать безопасность в регионе.



Теги: Донбасс, Марьинка, боевики, потери, обстрелы, КПВВ, ГПСУ, ООС
 
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