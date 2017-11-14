- На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах20:43
- Нет смысла становиться трупом: с Донбасса сбежал главарь батальона «Ангел»20:05
- Минсоцполитики: Количество переселенцев резко сократилось19:44
- "Единороссы" озаботились судьбами "недореспублик" на Донбассе19:26
- Стали известны зарплаты работников на оккупированном Донбассе19:04
- Зато теперь живете без "хунты" и в "свободной республике": боевики из "МГБ" "ЛНР" стали отбирать у населения авто украинских предприятий - подробности18:46
- Чиновникам плевать на переселенцев и что им негде жить - Тука18:24
- В оккупированном Донецке автобус сбил женщину16:22
- Боевики «ДНР» заявили о намерениях открыть КПП в Широкино15:57
- «ДНР» искусственно создала очередь на КПВВ «Новотроицкое»15:32
На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах
Сегодня, 14 ноября, за десять минут до закрытия контрольный пункта въезда-выезда (КПВВ) «Новотроицкое» со стороны временно неподконтрольной украинской власти территории Украины прибыли три автобуса с пешеходами маршрута на въезд – около 150 человек. Об этом сообщает на своей странице в Facebook пресс-секретарь Донецкого пограничного отряда Госпогранслужбы Валерия Карпуленко, передает dnews.dn.ua.
«Чтобы не допустить нахождения граждан Украины на территории КПВВ ночью, когда боевики зачастую начинают обстрелы, было продолжено оформление пешеходов на въезд на территорию Украины, контролируемую украинскими властями. Оформление всех лиц было закончено в 17:30», – пишет Карпуленко.
Напомним, это уже второй раз за день незаконные вооруженные формирования прибегают к подобным действиям, провоцируя увеличение очередей, что особенно опасно для граждан именно в темное время суток. Так, ранее сообщалось, на КПВВ «Новотроицком» наблюдалось значительное увеличение пассажиропотока – примерно на 3 тыс. человек, что влекло замедление пропуска граждан через линию разграничения.
Теги: Донбасс, Новотроицкое, ДНР, боевики, пункт пропуска, обстрелы, КПВВ, ГПСУ
- В ДНР перестали обстреливать жилые кварталы
- ДНР и ВСУ меряются обстрелами: 95 против 70
- За сутки боевики 16 раз обстреляли позиции сил АТО на Донбассе - потерь у ВСУ нет
- В "ДНР" сообщили, что ночью обстреляны три населенных пункта
- Ад в законе: кошмары жизни в "ДНР"
- Окупований Донбас залишили без ковбас
- "Свободный" от всего Алчевск утопает в мусоре, горожане ждут новой беды и проклинают "ЛНР"21:04
- На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах20:43
- Нет смысла становиться трупом: с Донбасса сбежал главарь батальона «Ангел»20:05
- Минсоцполитики: Количество переселенцев резко сократилось19:44
- "Единороссы" озаботились судьбами "недореспублик" на Донбассе19:26
- Стали известны зарплаты работников на оккупированном Донбассе19:04
- Зато теперь живете без "хунты" и в "свободной республике": боевики из "МГБ" "ЛНР" стали отбирать у населения авто украинских предприятий - подробности18:46
- Чиновникам плевать на переселенцев и что им негде жить - Тука18:24
- Безработный россиянин решил "трудоустроиться" у луганских боевиков17:46
- В оккупированном Донецке автобус сбил женщину16:22
- "Свободный" от всего Алчевск утопает в мусоре, горожане ждут новой беды и проклинают "ЛНР"21:04
- На КПВВ «Новотроицкое» к закрытию со стороны «ДНР» прибыли люди на автобусах20:43
- Оплачивать коммуналку придется по-новому: в Кабмине сообщили, какое новшество ждет украинцев20:26
- Нет смысла становиться трупом: с Донбасса сбежал главарь батальона «Ангел»20:05
- Минсоцполитики: Количество переселенцев резко сократилось19:44
- "Единороссы" озаботились судьбами "недореспублик" на Донбассе19:26
- Стали известны зарплаты работников на оккупированном Донбассе19:04
- Зато теперь живете без "хунты" и в "свободной республике": боевики из "МГБ" "ЛНР" стали отбирать у населения авто украинских предприятий - подробности18:46
- Чиновникам плевать на переселенцев и что им негде жить - Тука18:24
- Назван повседневный продукт, который может стать причиной преждевременной смерти 18:03
- Назван повседневный продукт, который может стать причиной преждевременной смерти 18:03
- Православный календарь-2018. Важные даты17:06
- Срочные кредиты в Украине: соотношение спроса и предложения16:10
- АЛЕКСЕЙ БЕЛЫЙ: Мы не поддерживаем антисоциальный бюджет полицейского государства15:23
- 7 продуктов, которыми категорически нельзя завтракать14:38
- Россия отвергла большую часть предложений США по размещению миротворцев на Донбассе13:58
- Кому нельзя употреблять хурму13:42
- В. Кравченко: "На Закарпатье сейчас происходит то же самое, что было на Донбассе…"13:05
- Почему на Донбассе может произойти экологическая катастрофа12:36
- Спільна робота США та Росії для припинення війни на Донбасі триватиме – посольство11:07
- Соцсети: у Донецка и Докучаевска идет сильный бой
- Плотницкий выехал в неизвестном направлении. В «ЛНР» чуть не произошел переворот в пользу Украины
- "Шизофреническое гетто". Опубликовано объявление из Донецка
- Появилась важная информация от Ощадбанка для жителей прифронтовых районов Донбасса
- Комментарии соцсетей о ситуации на донбасских КПВВ: "продажники" и "пеших полный навес"
- В оккупированном Енакиево устроили шоу по "воссоединению Донбасса"
- "Там – тупик". Волонтер рассказала о настроениях в ОРДЛО (ВИДЕО)
- Главарь «ДНР» анонсировал начало большой войны
- В Константиновке – взрыв! Повреждена многоэтажка
- СММ ОБСЕ рассказала, кто и как пересекает попранную границу в Донбассе