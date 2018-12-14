Боевики "ДНР" устроили провокацию на КПВВ "Новотроицкое"

14.12.2018 15:45

Пограничники пропускали автомобили на территорию Украины после закрытия КПВВ.



Об этом сообщает пресс-служба Донецкого пограничного отряда.



Вчера, 13 декабря, решением командования ООС в очередной раз была продолжена работа контрольного пункта въезда-выезда «Новотроицкое» с целью обеспечения безопасности граждан, прибывших с временно оккупированной территории Украины. Гражданские авто прибыли на КПВВ около 17:00, то есть пропускные операции должны были начаться позже установленного срока.



"Это произошло из-за того, что боевики специально долго не пропускали автомобили на своей стороне и тем самым провоцировали "пробку" на украинском блокпосту. Однако провокационные действия российских военных формирований своей цели не достигли. 37 автомобилей и более 100 человек было оформлено в установленном порядке и пропущено на контролируемую Украиной территорию", - сообщают пограничники.





Напомним, с 1 декабря КППВ на Донбассе перешли на зимний график работы. Теперь они будут работать в период с 08:00 до 17:00.

Источник: https://www.0629.com.ua