Ситуация в пунктах пропуска утром 14 декабря

14.12.2017 09:58

Сегодня утром, 14 декабря, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.

По данным Государственной пограничной службы Украины, 13 декабря линию разграничения через КПВВ пересекли 40,8 тыс. человек и 5 тыс. транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 10160 человек и 1085 транспортных средств;

КПВВ «Марьинка» – 9405 человек и 1630 транспортных средств;

КПВВ «Новотроицкое» – 7360 человек и 1270 транспортных средств;

КПВВ «Гнутово» – 4775 человек и 1025 транспортных средств;

КПВВ «Станица Луганская» – 9070 человек.

Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилось такое количество транспортных средств:

КПВВ «Майорск» – 50/100;

КПВВ «Марьинка» – 70/80;

КПВВ «Новотроицкое» – 50/50;

КПВВ «Гнутово» – 70/100.

По сообщениям очевидцев, описывающих ситуацию в социальных сетях, сегодня с утра обстановка на КПВВ была следующей.

КПВВ «Марьинка»:

Татьяна: «3:42. Очень много машин в Курахово. Очень»;

Дмитрий: «8:08. Курахово: в сторону Донецка на украинском блокпосту очередь далеко за второй посадкой, больше 200 машин, льготы 30 машин»;

Николай: «8:28. "Каргилл": основная очередь до поворота на Мандрыкино, льготная до моста».

КПВВ «Новотроицкое»:

Роман: «8:49. Новотроицк: в Донецк от моста. Льгота 25-30 машин. Движение слабое»;

Алекс: «8:50. Новотроицк: в Донецк. Подъехал в 9:20 (по местному, "московскому" времени, – ред.). Очередь внизу моста, в ложбине. Движение основной очереди, 15 машин за 30 минут».

О ситуации на других КПВВ пользователи соцсетей не сообщают.

По данным «ЛНР», в пунктах пропуска на неподконтрольной украинским властям части украино-российской границы в Луганской области ситуация была следующей:

в пункте пропуска «Красный партизан» транспорта не было;

в пункте пропуска «Должанский» выезда ожидали 23 легковых автомобиля, на въезд транспорта не было;

в пункте пропуска «Изварино» выезда ожидали 45 легковых автомобилей, на въезд транспорта не было.