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Важная информация для украинцев, пересекающих КПВВ
КПВВ "Майорск" сегодня не будет работать.
Как передаёт издание со ссылкой на свои источники в Штабе Объединённых сил, КПВВ "Майорск" планировалось вновь открыть 27 августа, однако решение об этом так и не было принято. Какие-либо другие сроки возобновления работы пункта пропуска не называются.
По утверждению "Новостей Донбасса", после объявления закрытия КПВВ люди добирались до пункта пропуска в Курахово на рейсовых автобусах и такси - цена поездки достигала 800 грн. Многие также вынуждены были ночевать прямо в автостанции Бахмута, так как не успевали попасть на неподконтрольную территорию до установленного боевиками комендантского часа.
Ранее сообщалось, что из-за обстрела со стороны террористов командование Объединённых сил приняло решение временно закрыть КПВВ "Майорск".
Автор Мария Ераносян
Источник: https://tribun.com.ua с ссылкой на "Новости Донбасса"
Теги: Донбасс, ДНР, ЛНР, пункт пропуска, Майорск, КПВВ
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