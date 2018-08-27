Важная информация для украинцев, пересекающих КПВВ

27.08.2018 12:45

КПВВ "Майорск" сегодня не будет работать.





Как передаёт издание со ссылкой на свои источники в Штабе Объединённых сил, КПВВ "Майорск" планировалось вновь открыть 27 августа, однако решение об этом так и не было принято. Какие-либо другие сроки возобновления работы пункта пропуска не называются.

По утверждению "Новостей Донбасса", после объявления закрытия КПВВ люди добирались до пункта пропуска в Курахово на рейсовых автобусах и такси - цена поездки достигала 800 грн. Многие также вынуждены были ночевать прямо в автостанции Бахмута, так как не успевали попасть на неподконтрольную территорию до установленного боевиками комендантского часа.

Ранее сообщалось, что из-за обстрела со стороны террористов командование Объединённых сил приняло решение временно закрыть КПВВ "Майорск".



Автор Мария Ераносян

Источник: https://tribun.com.ua с ссылкой на "Новости Донбасса"