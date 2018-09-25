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Ситуация в пунктах пропуска утром 25 сентября
Сегодня утром, 25 сентября, все контрольные пункты въезда-выезда (КПВВ) на линии разграничения на Донбассе работают в штатном режиме, передает dnews.dn.ua.
По данным Государственной пограничной службы Украины, 24 сентября линию разграничения через КПВВ пересекли 41 тыс. человек и 5,1 тыс. транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 8970 человек и 1090 транспортных средств;
КПВВ «Марьинка» – 9205 человек и 1690 транспортных средств;
КПВВ «Новотроицкое» – 7690 человек и 1425 транспортных средств;
КПВВ «Гнутово» – 3800 человек и 890 транспортных средств;
КПВВ «Станица Луганская» – 11365 человек.
Сегодня утром в КПВВ проезда ожидали 195 транспортных средств:
КПВВ «Майорск» – 20/60;
КПВВ «Марьинка» – 0/60;
КПВВ «Новотроицкое» – 0/20;
КПВВ «Гнутово» – 15/20.
Очевидцы о ситуации на КПВВ на момент подготовки материала в соцсетях не сообщали.
Теги: Донбасс, Марьинка, Новотроицкое, пункты пропуска, Станица Луганская, Майорск, Гнутово, КПВВ, ГПСУ
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