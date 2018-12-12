В Макеевке предпринимателей заставляют писать «объяснительные» из-за снижения выручки

12.12.2018 19:58

На временно оккупированных территориях Донецкой области «налоговая ДНР» заставляет предпринимателей писать «объяснительные» о причинах снижения выручки. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Оккупационные «власти ДНР» в очередной раз взялись за предпринимателей. Оказывается, выручка может только расти, не смотря ни на какие внешние факторы. То, что население практически неплатежеспособно и большинство не может себе позволить делать какие-либо покупки, кроме самых необходимых.

Во временно оккупированной Макеевке предпринимателей при сдаче налоговой отчетности заставляют писать «объяснительные» о причинах снижения выручки и «обязательства», что уровень продаж будет повышен:

«#Макеевка в налоговой заставили писать объяснительную по поводу маленькой выручки за месяц и дописать в пояснении обязательство о повышении уровня продаж.....».

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