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Архив - Донецкая область

В Макеевке предпринимателей заставляют писать «объяснительные» из-за снижения выручки

12.12.2018 19:58
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На временно оккупированных территориях Донецкой области «налоговая ДНР» заставляет предпринимателей писать «объяснительные» о причинах снижения выручки. Вот что узнали «Ведомости Донбасса»

Оккупационные «власти ДНР» в очередной раз взялись за предпринимателей. Оказывается, выручка может только расти, не смотря ни на какие внешние факторы. То, что население практически неплатежеспособно и большинство не может себе позволить делать какие-либо покупки, кроме самых необходимых.

Во временно оккупированной Макеевке предпринимателей при сдаче налоговой отчетности заставляют писать «объяснительные» о причинах снижения выручки и «обязательства», что уровень продаж будет повышен:

«#Макеевка в налоговой заставили писать объяснительную по поводу маленькой выручки за месяц и дописать в пояснении обязательство о повышении уровня продаж.....».

Стилистика и орфография автора полностью сохранены. 



Теги: Донбасс, Макеевка, ДНР, предприниматели
 
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