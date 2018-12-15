Очередной «синий кит»? – В Донецке погиб парень, прыгнув с моста в Кальмиус

15.12.2018 07:46

В неподконтрольном украинской власти Донецке сегодня, около 20:30, с моста по проспекту Ильича спрыгнул парень. Об этом пишут пользователи соцсетей, сообщают Донецкие новости.

«Работает МЧС. Водолаз погрузился в воду», – говорится в сообщении.

В обсуждениях пользователи пишут, что парня не спасли. И сообщают, что это уже не первый случай в городе, предполагая, что подростки участвуют в смертельных интернет-играх.

Таисия: «Что вообще происходит?!»;

Александр: «Очередной "синий кит"?»;

Виктория: «Опять в воду... что за фигня творится»;

Катя: «Какой ужас... Что творится?!»;

Анна: «Достали уже, мертвого»;

Евгений: «Что творится!? Уже 4 случай, за месяц! Из известных!»;

Виктория: «Наверное, какая-то игра в интернете наподобие самоубийцы, надо проверить страничку, чем интересовался парень, какие группы и т. д.».