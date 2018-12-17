- На Донбассе боевики оставили без воды более 40 тысяч человек10:35
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных 10:20
- Ситуация на блокпостах: в Горловке и на «Каргиле» сотни машин10:04
- Боевики «ДНР» отправляют железнодорожные вагоны «на металл»09:00
- ОБСЕ: НВФ перебросили под Луганск «Гиацинты»08:45
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца08:15
- Торецк остался без воды из-за серьезного обстрела. Жителей просят сделать запасы08:00
- РФ что-то задумала: в "ДНР" прибыл российский генерал по кличке "Фокусник"07:45
- В Донецке «сотрудники МВД» расстреляли гражданский автомобиль23:19
- В ОРДО за «госизмену» арестовали участника НВФ22:35
Ситуация на блокпостах: в Горловке и на «Каргиле» сотни машин
Сегодня, 17 декабря, блокпосты Донецкой области, расположенные вдоль линии разграничения, вновь собирают достаточно продолжительные очереди. Об этом пишут очевидцы в социальных сетях.
По их данным, на Бахмутском направлении уже ранним утром собралось больше сотни автомобилей.
«По состоянию на 09.25 на блок посту 140 автомобилей, 47 автобусов, до 80 человек пешей очереди», — пишут комментаторы о ситуации на блокпосту в Горловке (подконтролен незаконным вооруженным формированиям).
Со стороны, контролируемой ВСУ, очереди минимальны.
«„Майорське“ — 0/60 авто на въезд и выезд», — говорится в сообщениях.
На Марьинском направлении очередь пока собирается. В ней уже насчитывается до 100 автомобилей.
«Муж приехал 30 мин назад очередь на спуске с моста. Льгота до половины очереди и прибывает», — пишут пользователи.
Со стороны, контрлируемой ВСУ, машин меньше.
«„Мар'їнка“ — 0/70 авто на въезд и выезд», — указывают участники обсуждения.
На Мариупольском направлении, блокпосты в Еленовке собрали более 100 авто.
«Еленовка ~40 льгота, ~80 основная», — пишут пользователи.
В «Новотроицком» машин мало.
«„Новотроїцьке“ — 25/40 авто на въезд и выезд», — отмечается в сообщениях.
На Мариупольском направлении, блокпосты в районе Гнутово собирают всего несколько десятков машин, очередь движется быстро.
«Октябрь, в Мариуполь, обычная в селе, льготы 20», — сообщил очевидец.
В самом Гнутово, на стороне, контролируемой ВСУ, очереди очень маленькие.
«„Гнутове“ — по 20 авто в обе стороны», — указывают в комментариях.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, блокпост, пункт пропуска, очереди
- Очередной кошмар на блокпостах: сотни машин, люди ночуют у пунктов пропуска
- Ситуация на пунктах пропуска: на Майорске - ужас в сторону Артемовска
- Блокпостные страсти: обстрелы, коррупция, жёсткость и ожидания
- Ситуация на пунктах пропуска: очевидное и невероятное
- Безумные очереди на КПВВ: версия и приятные новости от погранцов
- Существенное увеличение: Как работает обновленный КПВВ «Станица Луганская»
- На Донбассе боевики оставили без воды более 40 тысяч человек10:35
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных 10:20
- Ситуация на блокпостах: в Горловке и на «Каргиле» сотни машин10:04
- Боевики «ДНР» отправляют железнодорожные вагоны «на металл»09:00
- ОБСЕ: НВФ перебросили под Луганск «Гиацинты»08:45
- «Обещают яйца по 100». Дончане возмущены ростом цен на муку и яйца08:15
- Торецк остался без воды из-за серьезного обстрела. Жителей просят сделать запасы08:00
- РФ что-то задумала: в "ДНР" прибыл российский генерал по кличке "Фокусник"07:45
- В Донецке «сотрудники МВД» расстреляли гражданский автомобиль23:19
- В ОРДО за «госизмену» арестовали участника НВФ22:35
- На Донбассе боевики оставили без воды более 40 тысяч человек10:35
- Войска РФ на Донбассе несут невообразимые потери: более десяти убитых и раненных 10:20
- Ситуация на блокпостах: в Горловке и на «Каргиле» сотни машин10:04
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- За год без смартфона предлагают $100 тысяч09:25
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион09:15
- Запрещенный в России фильм о Сталине в Европе признали лучшей комедией года09:10
- Боевики «ДНР» отправляют железнодорожные вагоны «на металл»09:00
- В Бангкоке выбрали "Мисс Вселенная - 2018"08:55
- 7 денежных ритуалов, которые принесут в вашу жизнь достаток09:45
- Самый влюбчивый Знак Зодиака09:30
- Украинский диетолог рассказала, почему сало следует включить в рацион09:15
- Медики рассказали, как кольца на пальцах влияют на здоровье08:33
- Мовне питання у контексті війни України з Росією: Путін не втрачає надії19:32
- Какие Знаки Зодиака разбогатеют в 2019 году15:46
- Чому 16 грудня не можна багато базікати, розповідати про себе і щось обіцяти09:52
- Гороскоп на 16 декабря для всех знаков Зодиака09:34
- Війна на Донбасі: Чому Путін анонсував наступ ЗСУ20:32
- Как загадать желание в День Николая Чудотворца: молитва на желание и что нужно делать. ВИДЕО19:43
- ВСУ разгромили боевиков на Донбассе, наемники РФ отступили с "200-ми"
- Мобильные операторы придумали кое-что новое для украинцев
- Медуслуги-2019: за что придется платить с Нового года
- В Донецке прогремел громкий взрыв. Жители в панике
- На блокпостах на «Каргиле» застряли без транспорта 400 человек
- Главарь "ДНР" рассказал о самом большом "кидке" Кремля в 2014 году
- Мы не можем препятствовать отъему жилья в Донецкой и Луганской областях – Георгий Тука
- Захарченко жив? Его видели в Донецке: главарь "ДНР" спокойно вошел в одно из зданий – громкие подробности
- В "Л/ДНР" погиб сепаратист, который издевательски топтался по украинскому флагу
- Армия РФ схлестнулась с ВСУ под Горловкой в вечернем бое, мощно "огребла" потери и затихла до утра