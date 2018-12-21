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Ситуация на блокпостах: Тяжелейшие очереди на всех направлениях, местами проехать невозможно
Блокпосты Донецкой области вдоль линии разграничения сегодня, 21 декабря, собирают огромные очереди, которые местами движутся крайне медленно. Об этом сообщаю очевидцы в социальных сетях.
Большие очереди традиционно собрались на Бахмутском направлении. Там уже в 5:00, еще до открытия блокпостов собрались десятки машин.
«С пяти утра стоим напротив заправки, где раньше была таможня ДНР», — писали комментаторы.
При этом очередь практически не движется с раннего утра — в основном на проверку идут те, кого называют «супер-льгота». Это автомобили, которым занимают места заранее, перевозчики и те, кто, по словам проезжающих, купил себе место в очереди.
«Едут проплаченные И одни и теже лица ! Их кто-то же провел и разрешил! Мафия!» — возмущены очевидцы.
Основная очередь при этом огромна — как автомобильная, так и пешеходная. Есть сообщения, что въезд на временно неподконтрольные украинскому правительству территории временно перекрыт.
«В сторону Бахмута пешая очередь до туалета. На нулевом человек 200», — сообщают пользователи.
«Майорск — перед шлагбаумом на таможню пробка, машины и бусы в четыре ряда, въезд в ДНР перекрыт, делают реверс. Пешая — далеко за решеткой. На нулевом тоже пробка из машин и людей. Давно такого не было», — отмечают очевидцы.
«Блок пост Горловка. По состоянию на 09:45, 330 автомобилей, 75 автобусов и микроавтобусов, до 950 человек пешей очереди», — добавил еще один комментатор.
В то же время на КПВВ, контролируемом ВСУ, очереди невелики.
«„Майорське“ — 40/80 авто на въезд и выезд», — отмечается в сообщениях.
Огромные очереди собрались также на Марьинском направлении.
«На данный момент, основная и льготная очередь стоит на мосту! Основная естественно больше!» — писали пользователи еще до открытия блокпостов.
По их подсчетам, уже тогда очереди перевалили за сотню машин. При этом дорога осложняется гололедом — проезд крайне сложен, водителей просят быть осторожнее.
«Каргил основная на мосту, льгота на спуске с моста. Гололед, не гоните!» — предупреждают очевидцы.
На этом направлении также в основном движется льготная очередь.
«Каргил: супер льгота нескончаемым потоком, все остальные стоят», — сообщают комментаторы.
Также огромна пешеходная очередь — ее называют катастрофической.
«Каргил из Донецка реальная катастрофа, столько пеших не видел за пять лет ни разу, даже в „лучшие времена“», — отмечают пользователи.
В то же время на КПВВ, контролируемых ВСУ, очереди небольшие.
«„Мар'їнка“ — 30/70 авто на въезд и выезд», — пишут проезжающие.
«В Донецк на Марьянке машин нет. Укр таможня запускает на реверс машины с Донецка. Пешеходов в Донецк вроде немного, но с Донецка тьма», — также сообщают водители.
На Мариупольском направлении ситуация тоже крайне тяжела — на блокпостах в Еленовке ночевало 100 автомобилей, они не успели проезать вчера, 20 декабря.
«Очень плохо ночевали много щас двигаемся раз в пол часа», — пишут пользователи.
«Из Донецка в Мариуполь на Еленовке основная от церкви», — сообщают комментаторы.
«Проехать машиной не реально! Основная за церковь, льгота до 3 туалета! На 10 00!» — пишут авторы.
Также большие очереди сегодня и в направлении Донецка, на КПВВ «Новотроицкое».
«Новотроицкое в сторону Донецка общая машин 100 льгота машин 60», — отмечают очевидцы.
«„Новотроїцьке“ — по 100 авто в обе стороны», — говорится в сообщениях.
«Новотроицкое в Донецк до середины моста и прибывает, льготы штук 70», — добавил еще один автор.
На Мариупольском направлении блокпосты в Гнутово тоже загружены.
«На Октябре ***. До середины поселка точно», — пишут пользователи.
Это очень большая очередь — как минимум из 100 автомобилей.
Источник: https://donpress.com
Теги: Донбасс, очередь, блокпост, ДНР, ЛНР, КПВВ
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