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Взрывы в Донецкой области: неспокойно у Горловки, Светлодарска, Авдеевки, ДФС
В течение суток около 200 взрывов произошло на Донетчине.
Такие данные приводит СММ ОБСЕ в своем последнем отчете, сообщает avdeevka.city.
В период с вечера 19 декабря по вечер 20 декабря Миссия констатировала в Донецкой области увеличение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав меньше взрывов (около 200), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (когда, среди прочего, было зафиксировано примерно 350 взрывов).
Большинство случаев нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в районах к югу и западу от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к югу, юго-востоку и юго-западу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).
В период с 05:33 до 05:49 камера СММ в Авдеевке зафиксировала 5 взрывов, одну вспышку дульного пламени и пролет 3 снарядов.
Теги: Донбасс, Донецкая область, Авдеевка, Светлодарск, ОБСЕ, взрывы, обстрелы
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