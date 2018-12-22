Взрывы в Донецкой области: неспокойно у Горловки, Светлодарска, Авдеевки, ДФС

22.12.2018 12:31

В течение суток около 200 взрывов произошло на Донетчине.

Такие данные приводит СММ ОБСЕ в своем последнем отчете, сообщает avdeevka.city.

В период с вечера 19 декабря по вечер 20 декабря Миссия констатировала в Донецкой области увеличение количества нарушений режима прекращения огня, при этом зафиксировав меньше взрывов (около 200), по сравнению с предыдущим отчетным периодом (когда, среди прочего, было зафиксировано примерно 350 взрывов).

Большинство случаев нарушения режима прекращения огня были зафиксированы в районах к югу и западу от н. п. Горловка (неподконтрольный правительству, 39 км к северо-востоку от Донецка), а также в районах к югу, юго-востоку и юго-западу от н. п. Светлодарск (подконтрольный правительству, 57 км к северо-востоку от Донецка).

В период с 05:33 до 05:49 камера СММ в Авдеевке зафиксировала 5 взрывов, одну вспышку дульного пламени и пролет 3 снарядов.