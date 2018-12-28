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Бойцы ВСУ ответили на провокации противника: один член НВФ взят в плен
За прошедшие сутки НВФ 8 раз нарушили режим прекращения огня, в результате боевых действий ранения получил 1 украинский военный. Об этом сообщают в пресс-центре штаба ООС.
Противник трижды применял вооружение, запрещенное Минскими соглашениями. Так, из минометов калибра 82 мм враг бил по позициям ВСУ вблизи поселка Крымское на Луганском направлении и в районе поселка Пески на Донецком направлении. Из минометов калибра 120 мм НВФ били в районе населенного пункта Гнутовое на Мариупольском направлении.
Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия члены НВФ обстреляли опорные пункты наших войск в районе поселка Новозвановка на Попаснянском направлении, вблизи Авдеевки и Березового на Донецком направлении и возле Пищевика и Водяного на Мариупольском направлении.
По данным украинской разведки за сутки один член НВФ был уничтожен и двое ранены, также, одного наемника взяли в плен.
С начала текущих суток противник из минометов открывал огонь по позициям украинских военных вблизи поселка Новотошковское на Луганском направлении и возле Гнутового на Мариупольском направлении.
Источник: donpress.com
Теги: Донбасс, плен, провокация, ВСУ, противник, НВФ
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