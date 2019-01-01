1 января террористы били из минометов по силам ВСУ под Мариуполем

01.01.2019 20:07

Боевики били из минометов по позициям ВСУ. Об этом сообщает Штаб ООС.

31 декабря пророссийская оккупационные силы 4 раза нарушили режим прекращения огня. При этом зафиксировано 3 случая применения тяжелых калибров.

Боевики открывали огонь из минометов калибра 120 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Новотошковское и из минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем в районе поселка Крымское на Луганском направлении, а также из минометов калибра 82 мм в районе населенного пункта Марьинка.

За прошедшие сутки двое военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

Подразделения ВСУ открывали огонь в ответ, ликвидировав двух боевиков и ранив еще троих.

В течение текущих суток НВФ открывали огонь из минометов калибра 82 мм по позициям украинских военных в районе населенного пункта Гнутово на Мариупольском направлении.

Обошлось без потерь. Открывался адекватный ответный огонь.

"Украинские военные продолжают надежно контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня", - указано в сообщении.