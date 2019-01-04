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Из Покровска в Харьков запустят новый поезд
"Укрзализныця" назначила поезд №205/206 Покровск - Харьков с 18 января. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци".
Как отмечается, он будет курсировать по пятницам и воскресеньям. Из Покровская поезд будет отправляться в 09:20 и прибывать в Харьков в 14:49. Обратно он будет отправляться в 16:35 и прибывать в Покровск в 22:01. Поезд будет курсировать с остановками на станциях Николаевка-Донец, Богуславский, Павлоград-1, Лозовая, Краснопавловка и Лихачево.
"График поезда разработан так, чтобы пассажиры, которые будут прибывать в Харьков, могли пересесть на поезда, курсирующие в других регионов Украины. В частности, в направлении Киева, Львова, Одессы, Херсона, Новоалексеевки и других городов", - отметил руководитель УЗ Евгений Кравцов.
Теги: Донбасс, Харьков, Укрзализниця, Покровск
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