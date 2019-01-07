Переселенцы могут восстановить справку ВПЛ

07.01.2019 15:15

В Украине для внутренне перемещенных лиц (ВПЛ), чьи справки ВПЛ не были восстановлены после окончания срока действия, есть возможность возобновления действия таких справок. Об этом сообщает пресс-служба Ирпенского городского совета, передают Донецкие Новости.



«В связи с обновлением программного обеспечения по учету внутренне перемещенных лиц по согласованию с Министерством социальной политики для исправления ошибок ведения дел временно предоставлена ​​возможность возобновления действия снятых с учета заявлений с основанием "Окончание срока действия справки". Просим обратиться в управление внутренне перемещенных лиц, справки которых выданы до 20.06.2016 года и не были продлены соответствии с законодательством», – говорится в сообщении.



Так, согласно п. 6 постановления Кабинета министров Украины от 01.10.2014 года № 509 «Об учете внутренне перемещенных лиц» справка, выданная до 20 июня 2016 г., которая не отменена и срок действия которой не истек, является действительной и действует бессрочно, кроме случаев, предусмотренных ст. 12 Закона Украины «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц».



Справка, выданная до 20 июня 2016 г., в которой адресом фактического проживания указан адрес местонахождения органа государственной власти, органа местного самоуправления, юридического лица публичного права, его подразделения, любого другого помещения, по которому внутренне перемещенное лицо фактически не проживает, подлежит перерегистрации до 20 июля 2016 года. Для этого ВПЛ лично или через законного представителя обращается за выдачей справки в управление, а ранее выданная ему справка изымается, о чем вносятся соответствующие записи в Единую информационную базу данных (ЕИБД) о внутренне перемещенных лицах.



«Справка, указанная в абз. 6 настоящего пункта, не перерегистрированная в установленный срок, не является действительной, о чем вносится соответствующая запись в ЕИБД ВПЛ. Просим ВПЛ, действие справок которых не восстановлено, ​​обратиться в управление до 01.02.2019 года», – отмечается в сообщении.



Важно: После указанной даты восстановление справок будет невозможным.

Источник: https://zi.dn.ua