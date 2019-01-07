Ситуация на Донбассе: штаб ООС заявил об ухудшении условий, ранен боец ВСУ

07.01.2019 22:09

Военные Украины ежедневно борются за свои территории с боевиками вооруженных группировок.

В понедельник, 7 января, на территории Донбасса один украинский военнослужащий в результате нападения боевиков незаконных вооруженных формирований "Л/ДНР" получил ранения. Террористы 4 раза нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает "Диалог.UA", ссылаясь на пресс-центр штаба ООС.

По информации ООС, оккупационные войска обстреляли опорные пункты украинских военных из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Вследствие нападений пострадали хутор Вольный на Луганском направлении, в районе поселка Луганское на Светлодарском направлении, поселок Березово на Донецком направлении и вблизи населенного пункта Павлополь на Мариупольском направлении.

В ООС отметили, что в зоне боевых действий существенно ухудшились погодные условия, но бойцы ВСУ продолжают контролировать действия оккупантов, соблюдая условия прекращения огня.

Напомним, боевики оккупированных территорий востока Украины заявляли о захвате в плен нашего бойца, а вскоре появилась новость об исчезновении контрактника, подтвержденная правительством.

Военный из 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады исчез в зоне боевых действий на Донбассе в ночь на 29 декабря 2018 года. Кроме того, за последний месяц 2018 года гибридная армия РФ понесла на Донбассе серьезнейшие потери. Погибли и получили травмы свыше 160 наемников. Важно отметить, что это только подтвержденные с помощью соцсетей случаи.

Вероятно, что ситуация для оккупанта намного более печальна в связи с тем, что командование группировок "Л/ДНР" систематически занижает потери.



Источник: www.dialog.ua