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Мариуполь тонет! Горожане пожинают плоды непогоды (ФОТО)

11.01.2019 17:05
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Мариуполь тонет! Горожане пожинают плоды непогоды (ФОТО)

Сегодня утром температура на градуснике поднялась на несколько пунктов выше нуля, и выпавший ранее снег начал активно таять. Горожане, пытаясь добраться на работу, периодически "тонули", а вода застаивалась на дорогах.

Как убедился корреспондент 0629, традиционно  в проблемном месте на пр. Мира возле Дома связи  мариупольцы протоптали специальный "мостик" из снега, чтобы случайно не угодить в воду.

Несмотря на резкое потепление, катастрофической ситуацию не считает начальник КП "Зеленстрой" Александр Шульга.   По его мнению, ливневки справляются, в то же время главный зеленстроевец отмечает, что еще остается много спрессованного снега. 

Как сообщил 0629 начальник аварийно-водолазной службы Александр Татай, мобильная группа сейчас задействована на устранении подпор и препятствий на выпусках в море.

В частности, спасатели прочищают тюбинги  по маршруту улица Львовская - Лунина - станция Мариуполь - порт.  Также освобождают для прохода в тюбингах по улице М. Фонтанная, а также на  улице Н. Аджахи на Правом берегу.

"Большое количество льда и снега образуется на приемных решетках. Сейчас над этим работают коммунальщики",- отметил начальник аварийно-водолазной службы Александр  Татай.

Заявок о подтоплении частного сектора, а именно поселков Гавань и Слободка, не поступало.

А вот улицы города эта участь не минула. Немалая "заслуга" в затоплении улиц - не убранные вовремя от снега центральные улицы. В этом уверены в инспекции по благоустройству.   В период с 8 января сотрудники составили 20 административных протоколов на субъектов хозяйственной деятельности за не убранный вовремя  снег.

"Сотрудники предприятий вступали в конфликты с инспекторами, отказываясь вывозить снег. Так  отреагировали, в частности, в аптеке на остановке клуб "Максим"", - отметили в инспекции.  В другом случае представители ТРЦ "Украина", очистив от снега внутреннюю парковку, завалили  снегом  находящуюся рядом подстанцию. В этом вопросе инспекция также разбиралась. Большие объемы снега нужно было вывозить на полигон, а малые складировать на зеленых зонах.

К примеру,  на границе Центрального и Кальмиусского районов такое место есть за магазином "Сильпо", а в центре - возле студенческой столовой.

Источник:  0629.com.ua 



Теги: Донбасс, Мариуполь, непогода, снег
 
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