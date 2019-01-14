"В холодильнике пусто, батарея не греет, гробы приходят", - в "ДНР" захотели "вернуть" украинцев в Россию

14.01.2019 22:00

На захваченных территориях Донбасса возникают неприятные ситуации, однако пропагандисты "Л/ДНР" упрямо утверждают, что это якобы в Украине жителям плохо живется.

Пророссийский писатель-фантаст, бывший главарь боевиков "ДНР" Федор Березин заявил в своем очередном интервью сепаратисткому СМИ, что украинцев необходимо вернуть в "русский мир".

Об этом сообщает "Диалог.UA". По словам Березина, жизнь на территории Украины, якобы, совсем стала плохой из-за отсутствия российского газа.

Он также добавил, что немалая часть граждан Украины якобы находится на заработках в РФ, что уже приближает их к "русскому миру".

Украинцы для России, заявил Березин, потеряны не окончательно. "С молодежью тяжелее, конечно… Четыре года такого воспитания — из них мракобесов делают с измененной психикой. Чем дольше они сами по себе там варятся, тем хуже", – забредил он.



Источник: www.dialog.ua