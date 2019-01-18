Ликвидированные Захарченко, Гиви и Моторола стали персонажами популярного в Сети флешмоба

18.01.2019 14:32

На просторах Интернета набрал невероятные обороты флешмоб, участие в котором приняло очень большое количество людей, в том числе мировые звезды, политики и многие другие.

На своей официальной странице в социальной сети Twitter издание "Сегодня" сделало убитых главарей террористической организации "Донецкая народная республика" Александра Захарченко, Гиви и Моторолу персонажами популярного в Сети флешмоба под названием 10yearschallenge, передает "Диалог.UA".

Стоит отметить, что сутью данного флешмоба является выкладывание двух фото, которые были сделаны 10 лет назад и в данный период времени. Подобным образом люди наглядно демонстрируют, как они изменились за это десятилетие, однако в этом случае в Сети очень едко подкололи мертвых сепаратистов.