Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

В Донецке ребенка чуть не убил обвалившийся козырек подъезда

20.01.2019 15:30
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
В Донецке ребенка чуть не убил обвалившийся козырек подъезда

Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке рядом с женщиной и ребенком упал козырек подъезда.

Об этом сообщила сама дончанка, которая была шокирована произошедшим, передает donpress.com.

По ее словам, инцидент произошел вчера, 19 января. Женщина с ребенком стояли у своего дома, когда часть козырька обрушилась вниз, едва их не задев.

«Только что подойдя с ребенком к своему подъезду, чуть была не убита обвалившимся козырьком над подъездом. На мое счастье дорога очень скользкая, поэтому шла не спеша. Козырек упал за метр перед нами», — рассказала женщина.

По ее словам, рядом были работники ЖЭКа, которые просили не фотографировать обвалившийся козырек.

«Попросили не делать фото (т.к. сами уже сфотографировали). Ага, как же. Выход из подъезда полностью заблокирован. Благо в мой подъезд можно зайти с другой стороны через магазин. И что дальше делать? В какие двери стучаться. Я и мои соседи не можем не зайти, не выйти. Только сейчас страшно выходить из подъезда. Вот только что снова глыба льда сползла с крыши с грохотом», — написала дончанка.



Теги: Донецк, Донбасс, ребенок, жэк, обвал, подъезд
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх