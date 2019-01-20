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В Донецке ребенка чуть не убил обвалившийся козырек подъезда
Во временно неподконтрольном украинскому правительству Донецке рядом с женщиной и ребенком упал козырек подъезда.
Об этом сообщила сама дончанка, которая была шокирована произошедшим, передает donpress.com.
По ее словам, инцидент произошел вчера, 19 января. Женщина с ребенком стояли у своего дома, когда часть козырька обрушилась вниз, едва их не задев.
«Только что подойдя с ребенком к своему подъезду, чуть была не убита обвалившимся козырьком над подъездом. На мое счастье дорога очень скользкая, поэтому шла не спеша. Козырек упал за метр перед нами», — рассказала женщина.
По ее словам, рядом были работники ЖЭКа, которые просили не фотографировать обвалившийся козырек.
«Попросили не делать фото (т.к. сами уже сфотографировали). Ага, как же. Выход из подъезда полностью заблокирован. Благо в мой подъезд можно зайти с другой стороны через магазин. И что дальше делать? В какие двери стучаться. Я и мои соседи не можем не зайти, не выйти. Только сейчас страшно выходить из подъезда. Вот только что снова глыба льда сползла с крыши с грохотом», — написала дончанка.
Теги: Донецк, Донбасс, ребенок, жэк, обвал, подъезд
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