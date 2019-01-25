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Архив - Донецкая область

Хью Джекман на Донецком шоссе, чебуреки с туалетной бумагой, прогулка по Макеевке. ВИДЕО

25.01.2019 17:21
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Хью Джекман на Донецком шоссе, чебуреки с туалетной бумагой, прогулка по Макеевке. ВИДЕО

В социальной сети появилось видео прогулки по неподконтрольной украинскому правительству Макеевке.

Его опубликовал на своем канале в Ютуб блогер Максим Копачевский, передает donpress.com.

В комментарии к видео он отметил, что по рекомендации местных жителей посетил в Макеевке кофейню «Starbucks». Блогер отмечает:

«Сразу скажу, это не франшиза, оно и понятно. Владельцы заведения смекнули, что это хорошая идея и начали использовать название известного бренда. Выбор кофе большой, да и сам кофе вкусный, если кому интересно. Но цена, мне показалось, чуть завышена. За чашку медового рафа отдал 190 рублей (82 грн.)».

Также, он показал на видео «Лучшую чебуречную» и показал, что в пакете с чебуреком заведение вместо салфетки предлагает покупателям обрывок туалетной бумаги.

Кроме того, блогер снял рекламный щит с Хью Джекманом, на котором известный актер «предлагает» посетить СТО на Донецком шоссе.



Теги: Донбасс, цена, Макеевка, видео, кофейня, чебурек, прогулка, туалетная бумага, СТО, соцсети
 
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