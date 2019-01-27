Последние новости раздела
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах11:10
- В «ДНР» решили поставлять электроэнергию Старобешевской ТЭС в Крым10:05
- В Донецке пытаются заманить выпускников школ в «ВУЗы ДНР». Школьники отказываются09:40
- На Донбассе заблокировано движение транспорта: погода сильно ударила по востоку Украины 08:09
- Мариуполь посетят руководители МИД трех стран21:43
- Беглеца, расстрелявшего под Мариуполем трехлетнего ребенка, объявят в международный розыск21:19
- Взрыв в многоквартирном доме в Украинске: есть пострадавшие, три квартиры уничтожены20:20
- Украинские выборы и конфликт на Донбассе: есть ли связь18:47
- Жители Авдеевки вскоре смогут оформлять электронный больничный18:22
- «Депутаты ДНР» пообещали лично мониторить ситуацию на КПП ОРДО15:16
Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах
27.01.2019 11:10
На линии соприкосновения все контрольные пункты въезда-выезда открылись по графику зимнего периода и функционируют в штатном режиме.
За прошедшие сутки через КПВВ последовало 36,7 тысячи человек и 4,5 тысячи транспортных средств:
«Майорское» — 8860 человек и 1000 транспортных средств;
«Марьинка» — 8166 человек и 1318 транспортных средств;
«Новотроицкое» — 7425 человек и 1420 транспортных средств;
«Гнутово» — 3580 человек и 805 транспортных средств;
«Станица Луганская» — 8685 человек.
Сегодня утром в КПВВ на въезд и выезд находилась такое количество транспортных средств:
«Майорское» — 30/60;
«Марьинка» — 30/55;
«Гнутово» — 10/15.
Источник : https://donpress.
Теги: Украина, Донбасс, блокпост, КПВВ
Читайте также:
- Жебривский: Пешие переходы на КПВВ продолжат работу, вопрос с легковыми авто решится в ближайшее время
- Теперь зону АТО можно покинуть через любой работающий пропускной пункт
- Рева пообещал украинцам зарплату в 500 евро: что из этого выйдет?
- Европейский союз перечислил Украине первый транш помощи
- Приплыли. Евро перевалили за двенадцать
- Сколько нужно заплатить, чтобы попасть из "ДНР" в Украину без пропуска
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах11:10
- В «ДНР» решили поставлять электроэнергию Старобешевской ТЭС в Крым10:05
- В Донецке пытаются заманить выпускников школ в «ВУЗы ДНР». Школьники отказываются09:40
- На Донбассе заблокировано движение транспорта: погода сильно ударила по востоку Украины 08:09
- Мариуполь посетят руководители МИД трех стран21:43
- Беглеца, расстрелявшего под Мариуполем трехлетнего ребенка, объявят в международный розыск21:19
- Взрыв в многоквартирном доме в Украинске: есть пострадавшие, три квартиры уничтожены20:20
- Украинские выборы и конфликт на Донбассе: есть ли связь18:47
- Жители Авдеевки вскоре смогут оформлять электронный больничный18:22
- В ОРЛО пугают мирных жителей активным «минированием местности» бойцами ВСУ17:18
- Ситуация на КПВВ Украины: очереди на всех блокпостах11:10
- Политолог: Россия может сделать так, что подсчет голосов на выборах нам придется проводить под свист пуль10:55
- Стало известно, сколько украинцы тратят на поездки нардепов по Украине10:38
- Россия готовится к наступлению: Наев озвучил тревожные данные10:22
- В «ДНР» решили поставлять электроэнергию Старобешевской ТЭС в Крым10:05
- В Донецке пытаются заманить выпускников школ в «ВУЗы ДНР». Школьники отказываются09:40
- Супрун рассказала о важном нюансе при вызове "скорой помощи"09:20
- Марчук рассказал, когда может произойти обмен заложниками09:01
- В 2018 году Турцию посетило рекордное количество украинцев08:37
- Разведка: Кремль готовит три сценария по украинским выборам08:23
- Супрун рассказала о важном нюансе при вызове "скорой помощи"09:20
- Ученые назвали причину быстрого развития болезни Альцгеймера07:30
- Медики назвали продукт, снижающий уровень холестерина21:00
- Передается даже с пылью: доктор Комаровский предупредил украинцев о новой вирусной инфекции09:00
- В Бахмуте снова начала работу программа «Доступные лекарства»08:29
- 11 причин, почему упрямые женщины — лучшие жены08:15
- Ранні симптоми онкологічних хвороб08:00
- Как кардинально изменить жизнь: 10 советов07:45
- В Минздраве ждут роста смертей от гриппа07:30
- Шок! Выяснилось, что жареная курица смертельно опасна15:05
- "Пушилин, иди в отставку!" - в Донецке жалуются на очередные "достижения" руководства "ДНР"
- На крупном заводе в "ЛНР" произошла катастрофа: боевики признали бессилие, работникам угрожают арестами
- Серьезный конфликт на границе "ЛНР" и "ДНР": местные жители жалуются на пророссийских боевиков в Сети
- Командующий ООС прогнозирует скорое наступление подразделений НВФ
- Колонна "ихтамнетов" в зимней маскировке покинула Дебальцево: местные жители опасаются обострения на фронтах
- «МЧС ДНР» объявило «штормовое предупреждение» на выходные
- Украина должна закрыть полностью границу с Донбассом. И вот почему
- На Донбассе боевики "ЛНР" выпустили ракету по бойцам ВСУ - много раненых, убит военный капеллан
- Президент назвал дату полного возвращения Украины на Донбасс
- Пушилин рассказал, что будет с мобильной связью Vodafone в 2019 году