Медведчук озвучил планы "слить" Донбасс: кум Путина хочет полностью изменить Конституцию

29.01.2019 22:31

Сегодня состоялся съезд адептов кремлевского преступного режима, именуемых так называемой "Оппозиционной платформой - За жизнь!", в ходе которого кум Путина снова показал свои ярые антиукраинские взгляды, выступив с крайне неоднозначным предложением.

Виктор Медведчук, который является председателем политического совета этой пророссийской партии, абсурдно предложил создать автономный регион Донбасс в составе суверенного украинского государства, передает "Диалог.UA".

Медвечук также предложил внести подобные антигосударственные изменения в саму Конституцию Украины, а якобы данный план пособников страны-агрессора "построен на Минских соглашениях".