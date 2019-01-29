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Медведчук озвучил планы "слить" Донбасс: кум Путина хочет полностью изменить Конституцию

29.01.2019 22:31
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Медведчук озвучил планы "слить" Донбасс: кум Путина хочет полностью изменить Конституцию

Сегодня состоялся съезд адептов кремлевского преступного режима, именуемых так называемой "Оппозиционной платформой - За жизнь!", в ходе которого кум Путина снова показал свои ярые антиукраинские взгляды, выступив с крайне неоднозначным предложением.

Виктор Медведчук, который является председателем политического совета этой пророссийской партии, абсурдно предложил создать автономный регион Донбасс в составе суверенного украинского государства, передает "Диалог.UA".

Медвечук также предложил внести подобные антигосударственные изменения в саму Конституцию Украины, а якобы данный план пособников страны-агрессора "построен на Минских соглашениях".



Теги: Украина, Донбасс, Путин, оппозиция, Конституция, Медведчук, Минские соглашения
 
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