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«Как в сказке»: дончане опубликовали фото заснеженного парка Щербакова
31.01.2019 08:00
В социальных сетях жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка опубликовали снимки центрального парка Щербакова, заваленного снежными сугробами., пишет ДонПресс.
Фото опубликованы в группе «Донецк LIVE». В комментарии к снимкам написано:
«Парк Щербакова в январе под слоем снега».
На снимках показаны фонари в огромных снежных шапках, лавочки, на которых наметено не менее полуметра снега и скованный льдом водоем.
Теги: Донецк, Донбасс, снег, сказка, парк Щербакова
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