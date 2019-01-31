«Как в сказке»: дончане опубликовали фото заснеженного парка Щербакова

31.01.2019 08:00

В социальных сетях жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка опубликовали снимки центрального парка Щербакова, заваленного снежными сугробами., пишет ДонПресс.

Фото опубликованы в группе «Донецк LIVE». В комментарии к снимкам написано:

«Парк Щербакова в январе под слоем снега».

На снимках показаны фонари в огромных снежных шапках, лавочки, на которых наметено не менее полуметра снега и скованный льдом водоем.