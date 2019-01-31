Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

«Как в сказке»: дончане опубликовали фото заснеженного парка Щербакова

31.01.2019 08:00
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
«Как в сказке»: дончане опубликовали фото заснеженного парка Щербакова

В социальных сетях жители неподконтрольного украинскому правительству Донецка опубликовали снимки центрального парка Щербакова, заваленного снежными сугробами., пишет ДонПресс.
Фото опубликованы в группе «Донецк LIVE». В комментарии к снимкам написано:
«Парк Щербакова в январе под слоем снега».
На снимках показаны фонари в огромных снежных шапках, лавочки, на которых наметено не менее полуметра снега и скованный льдом водоем.



Теги: Донецк, Донбасс, снег, сказка, парк Щербакова
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Фото Фото
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...

Вверх