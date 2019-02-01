Хотели «Голливуд» — получили «Мосфильм»: горловчанин показал примечательные места в городе. ВИДЕО

01.02.2019 22:41

Житель неподконтрольной Горловки Донецкой области запечатлел на видео свою недавнюю прогулку по городу.

Ролик был опубликован 31 января на YouTube-канале «Михаил Светлов», передает donpress.com.

Горловчанин начал съемку возле салона красоты с громким названием «Hollywood». Также в поле зрения оказались городской художественный музей, школа № 4 и Богоявленский собор, построенный незадолго да войны на месте «Детского городка».

«До войны такие броские названия как „Голливуд“, вполне вписывались в ряд „бутиков“ в центре Горловки. Сейчас же большинство салонов красоты и магазинов одежды просто прозябают, независимо от эпичности названия», — сказано в описании к видео.

Затем автор показал, как выглядит сейчас ДК им. Ленина, небезызвестное здание ГУВД (весной 2014 года сторонники «русского мира» брали его штурмом), Свято-Николаевский собор и район остановки «Кочегарка».

«Здание ГУВД города огорожено, охраняется несколькими автоматчиками. Улица Петровского наглухо перекрыта. Возле памятника Никите Изотову раньше отстаивались такси. Теперь здесь нельзя парковать машины, а такси может подъехать не ближе, чем к зданию „ВЕРХОВНОГО суда ДНР“ (диспетчер сразу предупредит!)», — пишет горловчанин.

Он обратил внимание, что Дворец культуры, который является памятником архитектуры, (был построен в 1927 году) выглядит достаточно мрачно и постепенно разрушается.

«ДК шахты „Кочегарка“ серое в прямом и переносном смысле. Фасад обсыпается все больше и больше… Толстый слой снега, конечно, многое делает белым и пушистым, но не все… Рекламные щиты заняты не более 10%, остальные пустуют, ржавеют, сохраняя крошечные клочки слоганов прошлых лет. Полуразрушенные здания зияют пустыми оконными и дверными проемами. То чувство, когда хотели „Голливуд“, а получили „Мосфильм“», — подытожил автор видео.