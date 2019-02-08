Пушилин сделал заявление у могилы убитого «Гиви»

Сегодня в неподконтрольном Украине Донецке на территории кладбища «Донецкое море» прошел траурный митинг по случаю второй годовщины со дня убийства экс-главаря подразделения НВФ «Сомали» Михаила Толстых «Гиви».

Выступая у могилы убитого члена НВФ, главарь ОРДО Денис Пушилин отметил:

«Уже прошло два года с момента убийства Героя ДНР, легендарного командира батальона „Сомали“ Михаила Толстых. Любой теракт подразумевает под собой желание подавить волю, сломить, запугать и посеять панику. На это рассчитывал наш враг, но он ошибся, ведь мы стали сильнее. „Гиви“ — легенда, а легенды не умирают!».

Источник : https://donpress.com