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Пушилин сделал заявление у могилы убитого «Гиви»
08.02.2019 17:40
Сегодня в неподконтрольном Украине Донецке на территории кладбища «Донецкое море» прошел траурный митинг по случаю второй годовщины со дня убийства экс-главаря подразделения НВФ «Сомали» Михаила Толстых «Гиви».
Выступая у могилы убитого члена НВФ, главарь ОРДО Денис Пушилин отметил:
«Уже прошло два года с момента убийства Героя ДНР, легендарного командира батальона „Сомали“ Михаила Толстых. Любой теракт подразумевает под собой желание подавить волю, сломить, запугать и посеять панику. На это рассчитывал наш враг, но он ошибся, ведь мы стали сильнее. „Гиви“ — легенда, а легенды не умирают!».
Источник : https://donpress.com
Теги: могила, Пушилин, заявление
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