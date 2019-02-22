В ОРДО цены на хлеб могут повысить на 30−40%

22.02.2019 21:13

На неподконтрольной Украине части Донецкой области цены на хлеб могут повысить на 30−40%. Об этом на своей странице в соцсети сообщил бывший «консультант правительства ДНР» Роман Манекин, пишет ДонПресс.

В своей публикации он отметил:

«Донецким. Были несколько разговоров на хлебобулочных комбинатах. Говорят, что в республике планируется подорожание хлеба на 30−40%. Якобы это связано с нехваткой зерна, муки, что особенно ярко звучит на фоне недавнего рапорта текущего Министра АПиП Народному Совету».

Манекин отметил, что данный вопрос согласовывается в «Министерстве налогов и сборов ДНР». Он пишет:

«Суть. Был бы ОЧЕНЬ рад, если бы данная публикация сорвала указанные планы. Хлеб — всему голова! Вслед за хлебом, подскачут цены на остальные продукты „продовольственной корзины“. А люди и так живут на последние копейки!».

Официальной информации по данной теме нет. Также местные жители ОРДЛО пока не фиксировали повышения цен на хлеб.