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В ОРДО цены на хлеб могут повысить на 30−40%
На неподконтрольной Украине части Донецкой области цены на хлеб могут повысить на 30−40%. Об этом на своей странице в соцсети сообщил бывший «консультант правительства ДНР» Роман Манекин, пишет ДонПресс.
В своей публикации он отметил:
«Донецким. Были несколько разговоров на хлебобулочных комбинатах. Говорят, что в республике планируется подорожание хлеба на 30−40%. Якобы это связано с нехваткой зерна, муки, что особенно ярко звучит на фоне недавнего рапорта текущего Министра АПиП Народному Совету».
Манекин отметил, что данный вопрос согласовывается в «Министерстве налогов и сборов ДНР». Он пишет:
«Суть. Был бы ОЧЕНЬ рад, если бы данная публикация сорвала указанные планы. Хлеб — всему голова! Вслед за хлебом, подскачут цены на остальные продукты „продовольственной корзины“. А люди и так живут на последние копейки!».
Официальной информации по данной теме нет. Также местные жители ОРДЛО пока не фиксировали повышения цен на хлеб.
Теги: Донбасс, цена, хлеб, ОРДО
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