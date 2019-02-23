«Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло

23.02.2019 16:12

Как сообщалось ранее, сегодня в 14:00 по местному времени в буферной зоне между КПВВ произошел подрыв гражданского автомобиля, в результате чего двое человек погибли, пишет ДонПресс.

Мужчина, получивший травмы во время взрыва сообщил, что жители неподконтрльного Украине Снежного возвращались с территории Украины, куда ездили за пенсией. В момент происшествия водитель транспортного средства съехал на обочину для обгона, но не справился с управлением и машину занесло.

Карета скорой помощи забрала пострадавших в Докучаевскую городскую больницу. Водитель автомобиля скончался на месте, его мать умерла в больнице. Еще одному мужчине оказана необходимая медицинская помощь, он находится в тяжелом состоянии в больнице.