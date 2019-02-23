Главная / Новости / Донецкая область / «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
Последние новости раздела
- Все выжигают фосфорными бомбами: боевик выдал правду о Донбассе16:37
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло16:12
- «Берут только по протекции»: жители ОРДЛО освоили новую профессию15:32
- Под Донецком произошло кровавое ДТП, погибли 4 человека. ВИДЕО15:31
- О взрыве авто на "Еленовке" рассказали очевидцы, в Сети люди в панике: "Останки дымились, раскидало очень сильно"15:09
- В одном из домов Ясиноватой прогремел взрыв: пострадал мужчина14:51
- ВСУ ликвидировали важного командира "ДНР" Лакеева: сепаратисты "слили" в Сети данные и фото боевика из Макеевки14:30
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают танки и буксируемую артиллерию14:13
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе13:32
- Ярко рвануло: Бойцами ООС уничтожен ДЗОТ под Ясиноватой. ВИДЕО13:15
«Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло
23.02.2019 16:12
Как сообщалось ранее, сегодня в 14:00 по местному времени в буферной зоне между КПВВ произошел подрыв гражданского автомобиля, в результате чего двое человек погибли, пишет ДонПресс.
Мужчина, получивший травмы во время взрыва сообщил, что жители неподконтрльного Украине Снежного возвращались с территории Украины, куда ездили за пенсией. В момент происшествия водитель транспортного средства съехал на обочину для обгона, но не справился с управлением и машину занесло.
Карета скорой помощи забрала пострадавших в Докучаевскую городскую больницу. Водитель автомобиля скончался на месте, его мать умерла в больнице. Еще одному мужчине оказана необходимая медицинская помощь, он находится в тяжелом состоянии в больнице.
Теги: Донбасс, взрыв, погибли, Еленовка, автомобиль, пенсии
Читайте также:
- О взрыве авто на "Еленовке" рассказали очевидцы, в Сети люди в панике: "Останки дымились, раскидало очень сильно"
- Разборки в Донецке: боевики "Кальмиуса" взорвали авто оппонента из "Востока"
- В самом центре Донецка ночью взорвали машину
- Мощный взрыв потряс Горловку: много убитых детей, жители в панике и хотят растерзать оккупантов
- В "ЛНР" взорвали автомобиль с боевиками, есть жертвы
- В Донецкой области подорвался автомобиль с военнослужащими
- Все выжигают фосфорными бомбами: боевик выдал правду о Донбассе16:37
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло16:12
- «Берут только по протекции»: жители ОРДЛО освоили новую профессию15:32
- Под Донецком произошло кровавое ДТП, погибли 4 человека. ВИДЕО15:31
- О взрыве авто на "Еленовке" рассказали очевидцы, в Сети люди в панике: "Останки дымились, раскидало очень сильно"15:09
- В одном из домов Ясиноватой прогремел взрыв: пострадал мужчина14:51
- ВСУ ликвидировали важного командира "ДНР" Лакеева: сепаратисты "слили" в Сети данные и фото боевика из Макеевки14:30
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают танки и буксируемую артиллерию14:13
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе13:32
- Ярко рвануло: Бойцами ООС уничтожен ДЗОТ под Ясиноватой. ВИДЕО13:15
- Все выжигают фосфорными бомбами: боевик выдал правду о Донбассе16:37
- «Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло16:12
- Простреливали ноги, ломали кости молотками, снимали скальпы: Луценко рассказал о пытках украинских пленных15:59
- «Берут только по протекции»: жители ОРДЛО освоили новую профессию15:32
- Под Донецком произошло кровавое ДТП, погибли 4 человека. ВИДЕО15:31
- О взрыве авто на "Еленовке" рассказали очевидцы, в Сети люди в панике: "Останки дымились, раскидало очень сильно"15:09
- В одном из домов Ясиноватой прогремел взрыв: пострадал мужчина14:51
- ВСУ ликвидировали важного командира "ДНР" Лакеева: сепаратисты "слили" в Сети данные и фото боевика из Макеевки14:30
- Боевики «ДНР» и «ЛНР» стягивают танки и буксируемую артиллерию14:13
- В Киеве Audi сбила бабушку на остановке и влетела в столб: пассажира вырезали спасатели, водитель сбежал. ВИДЕО13:48
- Недостаток превращаем в достоинство: слабые места каждого знака Зодиака20:40
- Развенчаны популярные мифы о гастрите19:24
- 22 февраля - день Панкратия: Что означает, если этот день запотели окна11:30
- В каких странах не брать «Все включено»: секреты туроператоров08:50
- Стоматолог назвал распространенные ошибки при чистке зубов22:29
- Названы причины преждевременного седения волос18:40
- Этот повседневный продукт поможет при лечении кашля17:31
- В США испытали препарат, замедляющий старение10:17
- Скрыть не получится: самые слабые места каждого знака зодиака10:03
- Найден растительный эликсир молодости09:31
- Танковый прорыв ВСУ закончился разгромом "россиян": силы ООС срочно подняли в воздух боевую авиацию и штурмовики "Су-25". ВИДЕО
- Порошенко рассказал о роковой ошибке, совершенной на Донбассе
- В "ДНР" погибло масштабное детище убитого Захарченко - фото с Донбасса поразило соцсети
- "У нас большие потери, об этом все молчат", - Прилепин огорошил сторонников террористов Донбасса "страшными новостями"
- ВСУ мастерски расправились с целой группой боевиков "Л/ДНР": убит известный командир сепаратистов "Грек"
- ВСУ громят "ДНР" на Донбассе: под Новоазовском убиты 9 российских наемников, на Светлодарке тяжелый бой
- Под Горловкой большое ЧП: вода заливает все вокруг, оккупанты скрывают экологическое бедствие
- Люди Януковича "внедряются" на Донбасс: соратники беглого экс-президента занимают "ключевые" посты в "ДНР". ВИДЕО
- ВСУ один ударом разгромили грузовик оккупанта и превратили в "груз 200" командира взвода "ЛНР"
- В "Л/ДНР" не успевают считать трупы боевиков: враг провалил наступление, получив мощный ответный удар ВСУ