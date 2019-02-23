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«Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло

23.02.2019 16:12
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«Ездили за пенсией»: выживший после взрыва авто на КПП «Еленовка» рассказал, что произошло

Как сообщалось ранее, сегодня в 14:00 по местному времени в буферной зоне между КПВВ произошел подрыв гражданского автомобиля, в результате чего двое человек погибли, пишет ДонПресс.
Мужчина, получивший травмы во время взрыва сообщил, что жители неподконтрльного Украине Снежного возвращались с территории Украины, куда ездили за пенсией. В момент происшествия водитель транспортного средства съехал на обочину для обгона, но не справился с управлением и машину занесло.
Карета скорой помощи забрала пострадавших в Докучаевскую городскую больницу. Водитель автомобиля скончался на месте, его мать умерла в больнице. Еще одному мужчине оказана необходимая медицинская помощь, он находится в тяжелом состоянии в больнице.



Теги: Донбасс, взрыв, погибли, Еленовка, автомобиль, пенсии
 
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