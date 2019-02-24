"Крупная шишка" в "ДНР" устроил смертельное ДТП под Донецком - вину повесили на искалеченную жертву

24.02.2019 17:04

Заместитель главаря "МРЭО" оккупированного Старобешево устроил ДТП, убив 2 братьев, а их 13-летнего брата и 26-летнего знакомого покалечив. Вину за трагедию хотят повесить на пострадавшего парня. О скандале с ДТП в "ДНР" гудят соцсети, передает "Диалог.UA". Инцидент случился в пятницу, 22 февраля, на трассе Донецк - Седово совсем рядом с оккупированным Донецком, пишет Диалог.

"Три брата отвезли маму инвалида на операцию... Возвращаясь в Донецк, им в лоб въехала вторая легковушка, петляя по дороге", - рассказали очевидцы. В результате ДТП 2 брата погибли. "Мальчик 19 лет погиб на месте, второй (16 лет) умер в скорой", - рассказали в соцсетях, уточнив, что их 13-летний брат, а также 26-летний водитель авто с тяжелейшими травмами доставлены в больницу. Отмечается, что "гаишники" сейчас пытаются повесить все на травмированного молодого парня, который пытался уйти от столкновения с потерявшим управление автомобилем. "Прибывшие на место ДТП менты записали его (водителя) сразу в "груз 200", а когда увидели, что подает признаки жизни, то вместо оказания помощи стали обвинять во всем", - уверяют очевидцы, уточнив, что даже в больнице за него не сразу взялись. И не удивительно. За рулем другого авто находился замглавы "МРЭО" Старобешево, подконтрольного террористической "ДНР".