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В "ДНР" возрождают ДНД

01.03.2019 16:00
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В "ДНР" возрождают ДНД

На неподконтрольной Украине части Донетчины создают «добровольные народные дружины», которые будут помогать «полиции» в охране правопорядка. Об этом сообщил так называемый «руководитель центрального исполкома общественного движения «Донецкая Республика» Алексей Муратов, передает ДонПресс.
В частности, он отметил: «Сегодня в ДНР объявляется старт возрождению добровольных народных дружин. Дружинники — это не подмена государственных силовых структур, это возможность социально активных граждан действенно участвовать совместно с сотрудниками полиции в формировании безопасных, основанных на законе, условий жизни для граждан Республики».
Он уточнил, что «народные дружины» будут оказывать содействие «правоохранительным органам» в охране общественного порядка, принимать участие в организации и проведении различных спортивных мероприятий, в частности по сдаче норм ГТО («Готов к труду и обороне»).
Отмечается, что «дружинниками могут стать жители ДНР» возрастом от 18 лет с хорошим уровнем физической подготовки и имеющие достижения в спорте.



Теги: Донбасс, спорт, правоохранитель
 
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