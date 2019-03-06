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РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков
Социальные сети идентифицировали очередную партию российских танков, которую Кремль осенью 2014 года в разгар войны на Донбассе перебрасывал с территории России.
Известный блогер Askai идентифицировал и только сейчас показал фотографии еще 3 российских танков 74-й отдельный мотострелковой бригады армии РФ.
Фотографии были сделаны в сентябре 2014 года в районе населенного пункта Краснодон в Луганской области, на самой границе с Россией: именно через Краснодон россияне перебрасывали значительную часть техники и российских военных для ведения боевых действий на Донбассе на луганском направлении фронта.
Танки идентифицированы с номерами бригады Н-02-00. Согласно данным Сети, на вооружении бригады российской армии находится 41 танк "Т-72" и значительное количество бронетехники.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Россия, Донбасс, ДНР, танки, наступление
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