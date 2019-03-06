РФ готовит наступление, на Донбасс переброшена крупная партия танков

06.03.2019 19:15

Социальные сети идентифицировали очередную партию российских танков, которую Кремль осенью 2014 года в разгар войны на Донбассе перебрасывал с территории России.

Известный блогер Askai идентифицировал и только сейчас показал фотографии еще 3 российских танков 74-й отдельный мотострелковой бригады армии РФ.

Фотографии были сделаны в сентябре 2014 года в районе населенного пункта Краснодон в Луганской области, на самой границе с Россией: именно через Краснодон россияне перебрасывали значительную часть техники и российских военных для ведения боевых действий на Донбассе на луганском направлении фронта.

Танки идентифицированы с номерами бригады Н-02-00. Согласно данным Сети, на вооружении бригады российской армии находится 41 танк "Т-72" и значительное количество бронетехники.



Источник: www.dialog.ua