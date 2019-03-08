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Архив - Донецкая область

В Горловке резко увеличилось число суицидов

08.03.2019 10:47
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В Горловке резко увеличилось число суицидов

Во временно оккупированной Горловке смертность мирного населения растет пугающими темпами. Кроме того, растет и число суицидов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке «внезапная» смертность мирного населения неумолимо растет. Так, за неделю «внезапно» умерли 43 человека. Также растет и число суицидов. За неделю свели счеты с жизнью 5 человек. Люди постоянно находятся в состоянии стресса, морального давления, неуверенности и не имеют доступа к полноценной медицинской помощи и лекарствам.



Теги: Донбасс, Донецкая область, Горловка, суицид, смертность, самоубийство, медицина, умерли
 
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