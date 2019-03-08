В Горловке резко увеличилось число суицидов

08.03.2019 10:47

Во временно оккупированной Горловке смертность мирного населения растет пугающими темпами. Кроме того, растет и число суицидов.

Вот что узнали «Ведомости Донбасса»:

Во временно оккупированной Горловке «внезапная» смертность мирного населения неумолимо растет. Так, за неделю «внезапно» умерли 43 человека. Также растет и число суицидов. За неделю свели счеты с жизнью 5 человек. Люди постоянно находятся в состоянии стресса, морального давления, неуверенности и не имеют доступа к полноценной медицинской помощи и лекарствам.