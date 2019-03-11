Последние новости раздела
все новости раздела →
Архив - Донецкая область

Жители Донецка: "В стороне Ясиноватой мощный взрыв и вспышка, слышны выстрелы".

11.03.2019 07:10
Распечатать новость Уменьшить шрифт Увеличить шрифт
Жители Донецка: "В стороне Ясиноватой мощный взрыв и вспышка, слышны выстрелы".

О мощном взрыве дончане сообщили вечером 10 марта, по их словам, он прогремел примерно в 19:00.

Жители оккупированного Донецка заявили, что слышали мощный звук взрыва и увидели затем яркое зарево. Все это, по их словам, происходило в направлении захваченной российскими террористами Ясиноватой, передает "Диалог.UA".

Официальной информации о ЧП от террористов нет, также не сообщается о возможных жертвах боевых действий.

"Войнушка внезапно началась, долбят одиночными 20.06", "Донецк 19.09 и что это было только что за гугух? И вспышка в направлении Ясиноватой если смотреть с. Бакин", "Автовокзал западный.плюс", "Выстрелы четко были слышны!!!" "По ходу перемирие закончилось", - сообщают в Twitter.

Источник: www.dialog.ua 



Теги: Донецк, Донбасс, Ясиноватая, взрыв, ООС
 
Поделиться в Facebook Поделиться в Twitter Поделиться ВКонтакте Добавить в livejournal Добавить в Blogger Добавить в Закладки Добавить на Я.ру Добавить В Мой Мир
добавить в блог Добавить в блог
отправить другу Отправить другу
Читайте также:
  • Видео Видео
    • Очаровательная Николь Кидман превратилась в другую знаменитую киноблондинку (ВИДЕО) Очаровательная Николь Кидман ...
    • Оскар-2014: лучший фильм года - "12 лет рабства" (ВИДЕО) Оскар-2014: лучший фильм года - ...
    • Сексуальная Навка и её мужчины приготовили новые трюки! Сексуальная Навка и её мужчины ...
    • Топ-50 суперголов лучшего футболиста мира! Топ-50 суперголов лучшего ...
  • Фото Фото

Вверх