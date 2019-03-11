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Жители Донецка: "В стороне Ясиноватой мощный взрыв и вспышка, слышны выстрелы".
11.03.2019 07:10
О мощном взрыве дончане сообщили вечером 10 марта, по их словам, он прогремел примерно в 19:00.
Жители оккупированного Донецка заявили, что слышали мощный звук взрыва и увидели затем яркое зарево. Все это, по их словам, происходило в направлении захваченной российскими террористами Ясиноватой, передает "Диалог.UA".
Официальной информации о ЧП от террористов нет, также не сообщается о возможных жертвах боевых действий.
"Войнушка внезапно началась, долбят одиночными 20.06", "Донецк 19.09 и что это было только что за гугух? И вспышка в направлении Ясиноватой если смотреть с. Бакин", "Автовокзал западный.плюс", "Выстрелы четко были слышны!!!" "По ходу перемирие закончилось", - сообщают в Twitter.
Источник: www.dialog.ua
Теги: Донецк, Донбасс, Ясиноватая, взрыв, ООС
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