Жители Донецка: "В стороне Ясиноватой мощный взрыв и вспышка, слышны выстрелы".

11.03.2019 07:10

О мощном взрыве дончане сообщили вечером 10 марта, по их словам, он прогремел примерно в 19:00.

Жители оккупированного Донецка заявили, что слышали мощный звук взрыва и увидели затем яркое зарево. Все это, по их словам, происходило в направлении захваченной российскими террористами Ясиноватой, передает "Диалог.UA".

Официальной информации о ЧП от террористов нет, также не сообщается о возможных жертвах боевых действий.

"Войнушка внезапно началась, долбят одиночными 20.06", "Донецк 19.09 и что это было только что за гугух? И вспышка в направлении Ясиноватой если смотреть с. Бакин", "Автовокзал западный.плюс", "Выстрелы четко были слышны!!!" "По ходу перемирие закончилось", - сообщают в Twitter.



Источник: www.dialog.ua